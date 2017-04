Redacción

El cine emplea siempre el planteamiento de un problema que el personaje protagonista debe resolver. Muchas de las tramas y argumentos reflejan unos mensajes o intenciones que se pueden extrapolar a la vida real. Los sueños de estas personas en el cine se obtienen después depor ellos.

Trabajo, superación de enfermedades o logros deportivos son algunos de los objetivos y metas que se persiguen en las películas. A través de relatos de diferentes épocas y lugares, se puede aprender lecciones sobre cómo afrontar las dificultades y obstáculos del día a día. Descubre a continuación cuáles son las diez películas que te ayudarán a conseguir tus sueños:

1. Gladiator

Con cinco Oscars y dos Globos de Oro, la cinta de Ridley Scott es una de las más populares del género de gladiadores/romanos. Máximo es un general (ficticio) de los ejércitos romanos y a quien el emperador Marco Aurelio pretendía nombrar como su sucesor. Cómodo, el hijo del emperador, organiza una trama que acabará con Máximo como gladiador. La figura del exgeneral comienza a ganarse el aprecio de sus compañeros y del público por su carácter insumiso. La enseñanza de esta historia es la capacidad de perseguir nuestros o objetivos y no parar hasta lograrlos, por muchas injusticias que presente el camino.

2. Invictus



Basada en hechos reales y adaptación de un libro de John Carlin, la película de Clint Eastwood representa el plan de Nelson Mandela de cerrar las heridas del Apartheid en Sudáfrica. Con motivo de la celebración de la Copa del Mundo de Rugby de 1995 en el citado país, Mandela y la selección nacional mostraron el ideal de que blancos y negros podían luchar juntos y no entre ellos. El resultado fue que los 'Springboks' vencieron en la final a los 'All Blacks'. 'Invictus' es una llamada contra el racismo y a buscar nuestros sueños por muy complicados que puedan parecer.

3. Billy Elliot



Billy Elliot es un niño de una ciudad del norte de Inglaterra en la que una huelga de mineros trae frecuentes enfrentamientos entre estos y los policías. El padre del joven desea que se entrene en boxeo, pero este no tiene un buen golpe. Billy desea convertirse en un bailarín de ballet. El empeño de Billy le llevará a convertirse en bailarín profesional y triunfar en un mundo en el que la danza parecía prohibida.

4. Intocable



Driss es un joven de un barrio marginal que, al salir de la cárcel, es contratado para cuidar de Philippe, un aristócrata millonario y tetrapléjico después de un accidente de parapente. Dos estilos totalmente diferentes comienzan a fundirse en un ambiente de comedia y alegría. Es el ejemplo de dejar a un lado las primeras impresiones y los estereotipos en la búsqueda de la felicidad.

5. El club de los poetas muertos



Peter Weir dirige una de las míticas películas del fallecido Robin Williams. Williams interpreta al señor Keating, un excéntrico profesor que llega a un elitista y estricto colegio de Nueva Inglaterra. Keating enseña poesía a un grupo de alumnos al que enseña a pensar por sí mismos y pelear por sus sueños. Sus métodos poco habituales se basan en el 'carpe diem'; motiva a sus alumnos a aprovechar el momento.

6. Rocky



Sylvester Stallone protagoniza y escribe la cinta original de la saga del boxeador. Con tres Oscars y un Globo de Oro, es la mejor valorada de ellas. Rocky es un humilde boxeador al que le llega la oportunidad de disputar el campeonato de los pesos pesados. El tema de la película es la lucha de este boxeador por entrenar y sacrificarse para lograr el título y comenzar una relación sentimental con Adrian. Pese a todas las dificultades en su contra, Rocky seguirá buscando su ilusión con toda su voluntad y esfuerzo.

7. Forrest Gump



Tom Hanks es Forrest Gump, un joven con discapacidad intelectual, en la película de Robert Zemeckis que fue premiada con seis Oscars y tres Globos de Oro. Forrest tendrá una vida llena de aventuras y experiencias en los acontecimientos más destacables de la historia de los Estados Unidos. Pese a las dificultades de su vida, Gump irá superando uno a uno esos desafíos con su buen corazón.

8. La vida es bella



Guido (Roberto Benigni) es llevado junto a su mujer y su hijo a un campo de exterminio nazi. Allí serán separados, quedando padre e hijo juntos. Durante todas las situaciones que viven durante la trama, Guido tratará de mostrar a su hijo que todo ello es un juego. Esta comedia dramática enseña el amor de un padre que hace todo lo posible por el bien de su hijo y que todo puede solucionarse.

9. Interestellar



Christopher Nolan se pone a los mandos de una película protagonizada por Matthew McConaughey y Anne Hathaway. Un grupo de astronautas abandona una desastrosa Tierra en busca de un lugar en el que la raza humana pueda sobrevivir. 'Interestellar' habla sobre los padres y los hijos. En el caso de Cooper (McConaughey), el astronauta se ve obligado a dejar atrás a sus hijos para intentar asegurarles un futuro. Cooper sacrifica gran parte de la vida con sus hijos en busca de conseguir su objetivo. Sus dificultades: explorar planetas desconocidos, sobrevivir a la convivencia con unos seres humanos aislados durante mucho tiempo€

10. El Señor de los Anillos



La trilogía de Peter Jackson, que adapta la novela de J.R.R. Tolkien, cuenta cómo los seres más inesperados consiguen poner fin a un reinado de terror y crueldad que no habían podido derrotar las figuras más poderosas y mágicas de ese mundo. Los Hobbits Frodo y Sam cargan con el anillo, la herramienta del mal, para destruirlo y terminar con Sauron. Estas tres películas enseñan a no rendirse y pelear continuamente contra las dificultades para lograr nuestros sueños y objetivos. Que los citados Frodo y Sam no cuenten con habilidades especiales, pretende comunicar que no hace falta tener grandes medios para hacer grandes cosas.