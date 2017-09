Películas para la historia: Las mejores frases de 'Blade Runner'

V.S.M.

' es una de las obras maestras de. Esta película, estrenada en 1982, es considerada como uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción. La próxima semana se estrena la secuela ´´, que llega bajo las expectativas creadas por su triunfal precursora.

Son muchos los que tienen grabadas en sus retinas algunas de las imágenes y las frases más épicas de ´Blade Runner´. Aprovechando la llegada de su secuela, echamos la vista atrás y repasamos algunos de los momentos más históricos de la primera entrega de Blade Runner.

1. "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: atacar naves en llamas más allá de Orion. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir".

2."Quizá en esos últimos momentos él amó la vida con más intensidad que nunca, no sólo su vida, la de cualquiera, mi vida. Y lo único que quería eran las mismas respuestas que el resto de nosotros: ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿cuánto tiempo me queda?".

3. "Es toda una experiencia vivir con miedo, eso es lo que significa ser esclavo".

4. "Diseñados para imitar a los humanos en todo menos sus emociones. Pero había una posibilidad de que desarrollaran emociones propias. Odio, amor, miedo, enojo, envidia. Así que tomaron precauciones. ¿Cuáles? Les dieron cuatro años de vida".

5. "Nuestro lema es: más humanos que los humanos".