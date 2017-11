Ana Murugarren, directora de 'La Higuera de los Bastardos': "Es mi mejor película"

A.L. / L.T.

es de esas personas que reconoces como especial solo con mirarla a los ojos. Llega a nuestro encuentro con una gran sonrisa y nos desvela cómo se encuentra y revelaciones que siempre acompaña con un divertido brillo en los ojos.

Nació en Navarra, aunque la mayor parte de su trayectoria profesional la ha realizado en el País Vasco. Sus inicios fueron como realizadora y montadora, momento en el que trabajó con directores de la talla de Enrique Urbizo, Pablo Berger o Álex de la Iglesia. Murugarren llega ahora a los cines con su segundo largometraje, ´La higuera de los Bastardos´, una película en la que cuenta con actores como Karra Errejalde, Carlos Areces, Jordi Sánchez o Pepa Aniorte.

Basada en la novela de Ramiro Pinilla, la cinta logra endulzar el amargo trago de la memoria histórica de la Guerra Civil y lo convierte en algo delirante y divertido.

¿Por qué surgió la idea de hacer ´La higuera de los bastardos´?

Me leí la novela de Pinilla y me gustó que en medio de la negrura del principio de la historia, de pronto el drama deriva hacia una especia de comida negra muy surrealista. Es una película seria pero muy divertida que hará soltar las carcajadas del público pero que al mismo tiempo le llegará al alma.

De protagonista nos encontramos a Karra Errejalde...

Cuando Karra Errejalde leyó el guion estaba convencido de que lo habíamos escrito para él y lo cierto es que a nosotros enseguida nos vino su nombre a la cabeza. Borda el papel de Rogelio, un loco, arrepentido, embrutecido que empieza matando a la gente pero sin embargo hace que el espectador empatice con él. Transmite una mezcla de sentimientos que no te queda otra que reírte.

En ´La higuera de los bastardos´ también nos encontramos a actores de la talla de Carlos Areces, Pepa Aniorte, Jordi Sánchez o Mikel Losada

Carlos, que interpreta a Ermo, hace que sea gracioso alguien que es repelente. Pepa, da vida a Cipriana, la mujer del alcalde, y simplemente está espectacular en este papel. Mikel Losada es mi muso, no falta en ninguna de mis películas. Todos son excepcionales.

¿Cómo ha sido el rodaje?

Ha sido un rodaje divertido pero muy duro, la responsabilidad y la presión te hacen que no disfrutes como merece. Para los actores también ha sido complicado porque la gran parte del tiempo se han tenido que enfrentar a la lluvia en mitad de la noche. Y Karra, por ejemplo, tiene bastante caracterización, era el primero en llegar y el último en irse.

¿Por qué tienen los espectadores que ir a ver la ´Higuera de los Bastardos´?

Es una película en la que se van a divertir y con la que van a sentir muchas cosas. Es sin duda mi mejor película.

¿Qué es mejor recibir el aplauso del público o recibir premios?

Los premios son gratificantes pero indudablemente el aplauso del público es lo mejor.

¿Sigue siendo difícil para una mujer hacer cine?

En el cine, como en otros muchos sectores, la mujer sigue estando en una inferioridad brutal y patente. En la industria hay misoginia. Percibes que no te tratan con el mismo respeto que a un hombre. Seguimos teniendo menos capacidad para conseguir películas de mucho presupuesto, parece que no se acaban de fiar de ti. La discriminación es real.

Estos días se está hablando mucho del abuso sexual en el mundo del cine ¿Cuál es tu experiencia?

No he visto nada de eso pero estoy convencida de que sí se ha dado. En España, a otra escala que en Hollywood porque los presupuesto y el poder de la Industria allí no es el mismo que aquí. En Hollywood parece que el tema ha sido sistemático y aquí más puntual.