Guillermo del Toro: su camino hacia el Oscar

O.O. 'La forma del agua' fue la gran triunfadora de la 90ª edición de los premios Oscar, que se celebró este domingo 4 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. La cinta dirigida por Guillermo del Toro era la que más nominaciones acumulaba (13) y logró hacerse con cuatro de ellas: 'Mejor director', 'Mejor película', 'Mejor diseño de producción' y 'Mejor banda sonora'.

De esta forma, del Toro se convirtió en el tercer mexicano en lograr el premio a 'Mejor Director' en los últimos cinco años, después de que lo hicieran Alfonso Cuarón en 2014, con 'Gravity', y Alejandro González Iñarritu por partida doble, en 2015 gracias a 'Birdman' y en 2016 por 'El Renacido'.

A pesar de que no ha sido hasta esta edición cuando se ha alzado con la ansiada estatuilla, el recién premiado director ya estuvo presente en los Oscars en el año 2007. En aquella ocasión su cinta 'El laberinto del fauno' obtuvo 6 nominaciones, entre las que se encontraban la de 'Mejor película extranjera' y 'Mejor guion original', pero el mexicano tuvo que conformarse con los galardones a 'Mejor fotografía', 'Mejor dirección artística' y 'Mejor maquillaje'.

Así, once años después de que del Toro hiciera su primera aparición en la alfombra roja más prestigiosa del cine, 'La forma del agua' ha servido para que la Academia de Hollywood le reconozca con el mayor galardón al que puede aspirar un director cinematográfico.

Oscar ensombrecido por acusaciones de plagio

Pese al rotundo éxito de la película, que narra la relación entre una limpiadora que trabaja en un laboratorio y un hombre anfibio que se encuentra allí recluido, Guillermo del Toro ha tenido que hacer frente a serias acusaciones de plagio.

En primer lugar salió a la luz que el argumento de 'La forma del agua' podría ser una copia de un cortometraje holandés titulado 'The Space Between Us'. Sin embargo esta acusación ha quedado en evidencia dado que el corto en cuestión data del año 2015, mientras que del Toro concibió la película en el 2011, junto con Daniel Kraus. Así lo demuestran las notas de producción emitidas por 'Fox Searchlight' cuando se inició la promoción de la cinta.

La otra acusación a la que ha tenido que enfrentarse del Toro proviene de David Zindel, hijo del que fuera premio Pulitzer, Paul Zindel. Este ha denunciado que la cinta del mexicano es un plagio de 'Let Me Hear You Whisper', una obra de teatro escrita por su padre en 1969. Ésta narra la historia de una mujer que trabaja limpiando un laboratorio y trata de liberar a una criatura submarina para que no la maten y analicen su cerebro, pero, a pesar de las similitudes, el director ha asegurado que ni él ni nadie de su equipo conocía la existencia de dicha obra.