Los 'remakes' de los clásicos de Disney que están por llegar

EP / Madrid 'Alicia en el país de las maravillas', 'Cenicienta', 'Maléfica', 'El Libro de la selva', L'a Bella y la Bestia'... Disney sabe que cuenta por taquillazos el relanzamiento de sus clásicos de animación transformados en filmes de carne y hueso. Una estrategia en la que el estudio sigue teniendo numerosos proyectos en el horizonte.

El último en sumarse a la amplia lista de remakes que, ya prepara Disney, ha sido La Dama y el Vagabundo. Una nueva versión de carne y hueso, que narrará la aventura romántica de los dos canes enamorados y que se unirá a otras adaptaciones que están por llegar. Estas son algunas de ellas:

'Dumbo'

La cinta con la que Tim Burton llevará a la gran pantalla el clásico de animación de 1941. Una película que protagonizará Eva Green (Casino Royale) y que, también, podría contar con tres pesos pesados de Hollywoood como Tom Hanks en el papel de villano. La cinta tiene previsto su estreno el 29 de marzo de 2019.

'Aladdin'

La película protagonizada por Will Smith, ya está en pleno rodaje, pero habrá que esperar hasta el 24 de mayo de 2019 para ver al actor encarnando Genio tomando así el testigo del mítico Robin Williams. Dirigida por Guy Ritchie, Aladdin tendrá como localización las afueras de Londres y, además de Smith, cuenta con el reparto formado por Mena Massoud ('Jack Ryan' de Amazon) como Aladdin, el adorable pero desafortunado ladronzuelo enamorado de la hija del Sultán.

A ellos se unen Naomi Scott ('Power Rangers') como la princesa Jasmine, la hermosa hija del Sultán que quiere vivir su vida; Marwan Kenzari ('Asesinato en el Orient Express') como Jafar, un malvado hechicero que diseña un complot nefasto para derrocar al Sultán y gobernar Agrabah.

'El rey León'

El 'remake', dirigido por Jon Favreau, contará con la participación de Elton John y Tim Rice para crear la banda sonora con temas míticos que sonaron en el filme de 1994. Junto a ellos se unirá Beyonce, quien, además de poner música al filme, también pondrá voz al personaje de Nala, la mejor amiga de Simba, el protagonista al que pondrá voz Donald Glover.

Completan el reparto de la película Chietwel Ejiofor en el papel del malvado Scar, Alfre Woodard como Sarabi, John Oliver como Zazu, John Kane como Rafiki, Seth Rogen como Pumba, Billy Eichner como Timón, Eric Andre como Azizi, Florence Karumba como Shenzi y Keegan-Michael Key como Kamari. El remake de El Rey León tiene previsto llegar a la gran pantalla el 19 de julio de 2019.

'Merlín, el encantador'

El 'remake' de Merlín, el encantador también tiene previsto llegar a los cines el próximo año. La cinta en acción real estará dirigida por Juan Carlos Fresnadillo (28 semanas después) y contará con un guión elaborado por Bryan Cogman.

'Mulan'

Algo más habrá que esperar para ver la nueva versión de Mulan, dirigida por Niki Caro, que tiene previsto llegar a las carteleras en 2020. La película cuenta con localizaciones en China, Nueva Zelanda y Australia y narrará la historia de una joven que se disfraza de hombre y salva a China.

'La dama y el vagabundo'

La Dama y el vagabundo tiene previsto estrenarse directamente en la plataforma de streaming que la compañía lanzará en pocos meses. La cinta, que aún está en sus primeras fases de desarrollo, estará dirigida por Charlie Bean (The Lego Ninjago). Y será Andrew Bujalski (Results), quien se encargará de elaborar el libreto.

El clásico de Disney se estrenó por primera vez en 1955. El filme de animación, dirigido por Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Luske, narra las aventuras romántica de la Dama, a quien puso voz Peggy Lee, junto al vagabundo, a quien puso voz Larry Roberts.

'Mary Poppins'

Y aunque no se trata de una conversión de la animación a acción real, el retorno de la mítica niñera no podía faltar en la lista. En El regreso de Mary Poppins, Emily Blunt encarnará a la mítica niñera mágica, que regresará a la casa de los Banks para cuidar, esta vez, a los hijos de Jane y Michael. Junto a ellos, el actor Lin-Manuel Miranda dará vida al farolero cantarín llamado Jack, Meryl Streep será Topsy, la prima de Mary, Colin Firth interpretará a un banquero llamado William Weatherall Wilkins, Julie Waters será la ama de llaves Ellen y Angela Lansbury aparecerá como una excéntrica y particular vendedora de globos.

El regreso de Mary Poppins seguirá el guión adaptado por David Magee (Finding Neverland). Mientras que, Marc Shaiman y Scott Wittman (Hairspray) compondrán las canciones de la película. La película llegará a los cines 25 de diciembre de este año.