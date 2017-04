Diferencia entre azúcar blanco y moreno ¿Qué es más sano?

No todo el azúcar moreno que se vende es integral Getty Images

Redacción

El azúcar es un ingrediente quemuchas de. Desde las bebidas y alimentos envasados, hasta los cafés, yogures o pasteles, el azúcar aporta un toque de dulce al sabor.

En los últimos tiempos, el azúcar blanco se está demonizando y el moreno gana cada vez más adeptos. ¿Pero cuál es realmente más sano? Curiosamente ambos son prácticamente similares. El azúcar blanco o refinado quita ciertas impurezas del azúcar extraído de la caña, aunque no suponen ningún daño o peligro para el organismo.

El azúcar moreno suele conocerse también como integral. Sin embargo, no siempre es tal. El denominado como integral aporta vitamina B y otros minerales; es el que no se refina. El problema es que existen productos de azúcar integral que no son más que el blanco tratado con melaza para darle el color marrón.

El azúcar 100% integral aporta los citados nutrientes, aunque ambos tipos suponen numerosas calorías. La principal diferencia es que el blanco únicamente aporta calorías y el moreno, la vitamina B y los minerales. Los especialistas recomiendan reducir el consumo para evitar calorías innecesarias.