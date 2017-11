Cinco cosas que debes saber al comprar jamón ibérico

Amaia Díez

Lasestán a la vuelta de la esquina, y no hay nada mejor que hacerte con un buencon el que sorprender a tus invitados. Sin duda, un producto estrella en cualquier casa en Navidad.

A la hora de comprar un jamón, tenemos claro que queremos uno ibérico y con un sabor sorprendente; pero, ¿cómo podemos acertar 100% seguro con nuestra elección?. Te traemos cinco claves infalibles que debes tener en cuenta antes de comprar un jamón ibérico:

1. Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de ibéricos: Si quieres comprar un buen ibérico, lo primero que debes hacer es asegurarte de que provenga de una de las cuatro DOP de España: Guijuelo (Salamanca), Jabugo (Huelva), Extremadura y Pedroches (Córdoba). Todas estas, garantizan el ecosistema y las condiciones climatológicas idóneas para la alimentación de los cerdos.

2. Tener claro el sabor que buscamos: Ninguna Denominación de Origen es mejor que otra. Los jamones de Guijuelo tienen un sabor más discreto y elegante, mientras que los de Jabugo son más potentes. Estos últimos son los preferidos de los amantes de los ibéricos con un sabor fuerte y personalidad propia.

3. Cortar el jamón inmediatamente antes de comerlo. Es mejor no comprar el jamón ya cortado porque pierde su textura, sabor y olor original.

4. No todos los ibéricos son de bellota. Que el jamón proceda de un cerdo ibérico no significa que este se haya alimentado de bellotas. Cuando la etiqueta indique que se trata de un jamón ibérico "de cebo", esto significa que el jamón procede de un cerdo ibérico alimentado con pienso, no con bellotas. El tipo de alimentación marca la diferencia entre una pieza y otra. Por ello, siempre es mejor adquirir un jamón de bellota.

5. Conserva el jamón en un lugar fresco y seco. Es fundamental conservar el jamón en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad, los rayos del sol y los cambios bruscos de temperatura. La temperatura ideal para su conservación oscila entre los 10 y 15 grados. Si quieres consumirlo nada más comprarlo, lo mejor es conservarlo a 20-23 grados.