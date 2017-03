Los mejores planes con niños para la Semana Santa 2017

Redacción

Lasestán a la vuelta de la esquina y el buen tiempo parece que nos acompañará. Si aún no has decidido qué vas a hacer y tienes niños en casa, no te pierdas estas ideas para hacer de tu viaje uno de los mejores recuerdos de los más pequeños:

Semana Santa 2017: Parques infantiles

Son un plan perfecto para una escapada esta Semana Santa. Montañas rusas, atracciones acuáticas, espectáculos con sus personajes favoritos como protagonistas, etc. La diversión está garantizada con este plan.

Semana Santa 2017: Zoos y granjas

Casi todos los niños son grandes amantes de los animales. Planear una excursión a un zoo esta Semana Santa 2017 seguro que es una idea que les encanta. Si además quieres que tengan contacto directo con ellos y por ejemplo, aprendan a ordeñar una vaca o den de comer a los cerdos, debes de saber que hay numerosas granjas en las que es posible alojarse y colaborar con su cuidado.

Semana Santa 2017: Cabañas de madera

Si prefieres pasar unos días de desconexión y en plena naturaleza, las cabañas de madera son una buena opción. Hay varias empresas en España que incluso te ofrecen la posibilidad de alojarte en una caravana zíngara o en una caseta en lo alto de un árbol, una aventura de la que tus hijos no se olvidarán nunca.

Semana Santa 2017: Hoteles para niños

Si tu familia es más 'urbanita' y os apetece más pasar vuestras vacaciones en una ciudad, recuerda que hay hoteles especiales para niños, con habitaciones decoradas con los escenarios de los cuentos más populares, por ejemplo.