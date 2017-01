Los trendig topic de la televisión

Redacción

Termina la segunda semana del año y la pequeña pantalla nos ha vuelto a regalar momentos sorprendentes. Comenzamos con una polémica my comentada en todas las redes sociales.programa de Antena 3, presentado por Arturo Valls ha sido noticia esta semana por una respuesta correcta que entró dentro del tiempo pero que no due bien pronunciada y por la que se le negó al concursante , un joven llamado Jesús, el premio,. Un 'ojo de halcón' confirmó que la respuesta,, había entrado dentro del tiempo establecido. Sin embargo, la dirección del programa conluyó que el concursante no había pronunciado correctamente la respuesta, por lo que no podría llevarse el premio.

El beso entre Daniela Blume y Elettra Lamborgini

La quinta edición de 'Gran Hermano VIP' no ha comenzado como se esperaba. A pesar de los esfuerzos por parte de la dirección del programa por tratar de seleccionar a lo mejor de lo mejor, si esto es posible, el reality ha rozado mínimos históricos en cuanto audiencias se refiere. No obstante, el espacio ha regalado momentos destacables, como el tonteo entre Daniela Blume y Elettra Lamborgini y el posterior beso entre la sexóloga y la italiana. Veremos cómo avanza la relación entre ambas.

La gran bronca entre Terelu y Carmen Borrego

El docureality de 'Las Campos' nos está regalando momentos inolvidables y gracias al programa estamos conociendo como es la verdadera relación entre las hermanas y la madre. En el avance del último episodio, que se ha podido ver en 'El Programa de Ana Rosa', se puede ver una bronca descomunal entre Carmen Borrego y Terelu Campos. La discusión llegó mientras ambas estaban recordaban su niñez y adolescencia, Carmen Borrego hablaba sobre varias historias que recordaba de su infancia y Terelu ha confirmado los hechos. A la respuesta de "ah sí, ya me acuerdo" a lo que Carmen Borrego ha respondido con un tono nada amigable, precisamente" Menos mal que te has acordado, porque de lo contrario la historia no existiría y no sería verdad".



La cuarta entrega de 'Las Campos'

'Tú sí que sí', mucho ruido y pocas nueces

La Sexta ha anunciado a bombo y platillo un nuevo programa de 'Talent Show'. Además, han seleccionado a uno de los rostros más populares y exitosos del grupo Atresmedia, Cristina Pedroche. Pero el 'TSQS' fue un quiero y no puedo y lo único destacable fueron precisamente las aportaciones de su presentadora. El jurado, formado por Rafael Méndez, Silvia Abril, con su anécdota de las bragas, y Soraya, tampoco ayudaron al programa.



Silvia Abril, complice con uno de los concursantes

Las lágrimas de Jefferson en 'Masterchef Junior'

La edición infantil de 'Masterchef ' siempre nos regala momentos emotivos. En esta ocasión el protagonista ha sido Jefferson, un niño de ocho años que rompió a llorar cuando no pudo completar a la perfección su plato el día que su abuelo acudió a plató. Al final, entre todos, lograron sacarle una sonrisa.