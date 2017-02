Así suenan los seis candidatos a Eurovisión 2017

Leklein, Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo son los seis artistas que competirán eneste sábado para representar a España en Kiev (Ucrania).

LeKlein, de 36 años, -que se impuso a Fruela y Javián- competirá con el tema "Ouch!", una canción pop electrónico latino compuesta por David Ascanio, Albert Neve y Abel Ramos.

En 2002 ganó el premio Artista Revelación de Los 40 Principales y, entre sus trabajos más destacados, se encuentra su etapa como cantante residente en la discoteca Amnesia de Ibiza, según explica RTVE en su comunicado.

Maika (40), que se dio a conocer en 2012 cuando participó en "La Voz" y ha publicado el single "En sus manos" y los álbumes "No return" (2013) y "New Perspective" (2016), se presenta con "Momento crítico", de J.J. Santana y Rafael Artesero.

Manel Navarro (20), compositor y cantante acústico cuyo éxito comenzó hace tres años cuando versionó "Hold on, we're going home" del canadiense Drake, interpretará el tema que da título a su único álbum, "Do it for your lover", compuesto por él mismo.

Mario Jefferson (26), que en 2008 participó en "X Factor", en 2010 en "Operación Triunfo" y ha publicado "The night I forgot your name", "Cadillac" y "Walk that way", acudirá a "Objetivo Eurovisión" con el tema pop "Spin my head", de Chris Whale.

La propuesta que defenderá Mirela (26), finalista de la selección española para Eurovisión Junior y para el Festival de Eurovisión y con experiencia en musicales como "El rey león", "Shrek" o "Peter Pan", es el tema pop latino "Contigo", compuesto por Tony Sánchez-Ohlsson, Isaac Luke y Ander Pérez.

Paula Rojo (26 años), popular hace cuatro años a través del programa "La Voz", presenta "Lo que nunca fue", una canción de country pop compuesta por ella junto a Álvaro Bárcena.