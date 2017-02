Así fue la agresión a Xavi Martínez en 'Objetivo Eurovisión'

Redacción

'Objetivo Eurovisión' y la elección de Manel Navarro como representante de España en Kiev siguen dando que hablar después.tras decantarse por el catalán para ganar el concurso relata en una carta cómo fue la agresión que sufrió la noche del sábado.

"Todavía en plató, al acercarme a saludar a los participantes tras las votaciones, varias personas me amenazaron. "Hijo de puta", "Te vamos a matar", "Estás muerto". Gritos ensordecedores. Descontrol total. Y luego, un golpe en la cara de unos individuos que me esperaban justo detrás del escenario, cuando decidí abandonar el plató ante tal bochorno. Golpe de una persona, absolutamente enfurecida, que creyó que lo más oportuno era utilizar la violencia para dejarme claro que yo tenía toda la culpa de lo sucedido", asegura el presentador de Los 40 Principales en la web de la radio.

"Pudo haber sido mucho peor. Bastante peor debido al nivel de excitación y violencia al que me enfrentaba. No existía la razón. Era todo vehemencia. Y yo estaba solo. Ellos eran muchos. En shock, volví inmediatamente al control técnico del escenario gracias al personal de la gala, que no daba crédito. Hasta que llegó la seguridad (escasa) del plató. Y mi cara hinchada y yo, nos fuimos.Había vivido el momento más vergonzoso, lamentable y violento de toda mi carrera", lamenta Xavi.

El locutor agradece además el comportamiento de sus compañeros y del conductor de la gala, Jaime Cantizano quien también ha denunciado el comportamiento del público durante el programa.