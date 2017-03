Ferreras vs Aguirre: los momentos más tensos

Aguirre, a Ferreras: "He esperado pacientemente a que me invitara". La Sexta

Era la entrevista más esperada., frente a frente. La lideresa del PP en el Ayuntamiento de Madrid acudía este jueves al plató de 'Al Rojo Vivo' y, como siempre, no ha decepcionado.

La entrevista ya comenzó tensa. "He esperado pacientemente a que me invitara", dijo Aguirre. Ferreras respondió: "Mintió cuando dijo que no le habíamos invitado a hablar de su libro, es mentira". "Tienes razón", admitió la entrevistada.

Aguirre exigió disculpas a Ferreras por "no haberme traído nunca y haber dicho que no me atrevía a venir aquí". "Cuando le invitan en La Sexta Noche le invito yo también", le respondió, al tiempo que la exministra señalaba que "se me olvidaba que eras el director de informativos".

Financiación ilegal

Buena parte del cara a cara giró sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Al respecto, la expresidenta madrileña insistió en que ella lo desconoce. "A mí no me consta la financiación ilegal", remarcó. Además, quiso destacar que ella es la perjudicada. "Yo soy la principal víctima de la corrupción", precisó.

Aguirre afirma que no le consta la financiación ilegal del PP de Madrid. Vídeo: La Sexta.

Aguirre quiso también dejar claro que es la única que ha asumido responsabilidades, al dimitir como presidenta del PP de Madrid.

El momento más tenso de la entrevista se vivió cuando Ferreras le recordó que llamó "secta" a la cadena de Atresmedia. "Era una gracieta. Si ha molestado lo retiro, es una cosa que se oye en toda España. Yo jamás insulto a nadie", aseguró.

Pero entonces Ferrera recurrió a la hemeroteca y mencionó cuando llamó "hijo de puta" a un miembro de IU. "Lo tengo grabado, ¿y no cree que llamarnos secta no es un insulto?". La respuesta de Aguirre: "No, no me parece un insulto, sectario es quien solo defiende a los suyos. Lo de IU fue en privado y soy muy malhablada".

Aguirre pide perdón por decir 'la secta'. Vídeo: La Sexta