Los 'trending topic' de la televisión

Redacción

Desde la 'tensión' entre Bustamante y José Mota en 'El Acabose', el nuevo programa de parodias y sketches del humorista , el primer 'Arte a los bestia' sin el 'Hombre de Negro' tras su adiós definitivo a 'El Hormiguero', hasta las lágrimas de Inés Ballester en el plató de 'Amigas y Conocidas', muchos han sido los momentos televisivos que nos ha dejado esta última semana. Repasamos los mejores:

Las lágrimas de Inés Ballester

Durante 'Amigas y conocidas', programa que Inés Ballester conduce en TVE, la presentadora anunció que había sido dada de alta tras cinco años luchando contra un cáncer de mama que le diagnosticaron en 2012. La presentadora no pudo entonces evitar contener la emoción y las lágrimas cuando sus compañeras del programa decidieron sorprenderla regalándole un ramo de flores con el que celebraron la buena noticia.

Bustamante se pone 'gallito' con José Mota

La reaparición de David Bustamanteen los medios fue apadrinando el nuevo programa de José Mota en TVE, 'El Acabose'. Toda la entrevista tuvo un tono cómico y jocoso, siendo muy difícil distinguir cuando bromeaban y cuando hablaban en serio. El momento 'tenso' vino cuando se vio una aparición de David en sus orígenes, en el programa 'Cruz y Raya', en la que aparecía con gafas de culo de vaso, imitando no se sabe muy bien a quién. Al volver al plató, el cantante se puso tenso, se encaró al presentador, quién no dudo en plantarle cara y dar a pie a la pelea... la pelea más surrealista de la historia. El resto del programa se repasó su trayectoria musical y anécdotas y finalizó cantando junto a José Mota 'Me cansé de rogarle' del mexicano Vicente Fernández.

Julio Escartín gana 'Pasapalabra' en su primer día

El profesor de música de un instituto de Zaragoza se llevó los 318.000 euros tras completar el rosco en su primera participación, un hito en el programa que no había ocurrido hasta ahora. Julio Escartín se llevó el bote del concurso tras completar las 25 palabras del reto en el que tuvo como rival a Pablo Díaz, un concursante de 20 años que sumaba 47 participaciones consecutivas en el espacio.

El profesor pudo además rematar la faena de una forma especial, ya que la última pregunta a la que tuvo que responder tenía que ver mucho con su tierra. "Contiene la Y: montaña más alta del Sistema Ibérico", preguntó Christian Gálvez. El concursante no dudó: "Moncayo", el monte situado entre Zaragoza y Soria. El ganador reconoció que se ha preparado durante meses y que le gustaría comprarse un piano de cola y realizar un curso de dirección de orquesta en Londres.

Parodia de Joaquín Reyes a Susana Díaz

Joaquín Reyes ha vuelto a 'El Intermedio' con fuerza. El cómico regresaba la semana pasada al programa de Wyoming parodiando al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En el siguiente programa Joaquín Reyes se metía en la piel de Susana Díaz, después de que el fin de semana saltase la noticia de que la Presidenta de Andalucía presentará su candidatura a liderar el PSOE el próximo 26 de marzo. Reyes simulaba ser 'la Khaleesi de la capital' en su divertido sketch.

El primer 'Arte a lo bestia' sin 'El Hombre de Negro'

La marcha de 'El Hombre de Negro' de 'El Hormiguero' tras doce años no ha supuesto el adiós a su sección 'Arte a lo bestia', una de las más sorprendentes y aplaudidas del programa de Pablo Motos. Este lunes fue el conductor del programa el encargado de presentar la sección. Pablo dio paso a Mirjana Kika Milosevic, una de las grandes estrellas del 'bodypainting', quien presentó a una muñeca de madera que llevaba más de 10 horas de maquillaje. Eso sí, aún no se sabe si a partir de ahora será el mismo Motos quien se encargue de ella o tienen pensando fichar a algún nuevo colaborador.