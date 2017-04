La nueva 'pillada' a Beatriz Pérez-Aranda en el 24 horas

Redacción

, presentadora del canal 24 horas de TVE, parece que le persigue la mala suerte y las cámaras de televisión han vuelto a pillarla en un desliz en directo cuando presentaba el telediario del canal de noticias junto a su compañera. Esta situación, la ha vuelto a colocar nuevamente en la picota de las redes sociales.

La nueva pillada de Beatriz Pérez-Aranda ocurrió el pasado 8 de abril. En un momento del telediario, cuando la cámara enfocaba a las dos presentadoras, la periodista comienza a hacer gestos extraños: levanta los brazos, apunta con el dedo a Mercedes Martel... todo, mientras su compañera presenta la siguiente noticia.

"Ha habido un pequeño problema con las cámaras", explica Beatriz Pérez-Aranda cuando se da cuenta de que la pequeña bronca que le ha echado a sus compañeros por un pequeño error la han visto todos los espectadores del canal 24 horas. Obviamente, este hecho no ha escapado a los ojos de las redes sociales.

El pepino de Kubica

No es la primera vez que Beatriz Pérez-Aranda se convierte en al comidilla de las rede sociales por su particular estilo a la hora de presentar las noticias. En mayo del año pasado, la presentadora se hacía un lío con un error en la traducción de unas palabras de Bruce Springsteen a Barcelona. Durante su concierto The Boss saludaba al público en un perfecto castellano: "Hola Barcelona, hola Cataluña". Sin embargo, para Beatriz Pérez Aranda sus palabras fueron: "Hola España, hola Cataluña".

Errores de traducción aparte, Beatriz Pérez-Aranda ha pasado a la historia de la televisión por un vegetal, el pepino. Fue una noche de hace unos cuantos años cuando la presentadora se liaba en la presentación de una noticia para acuñar una de las frases que más se recuerdan de la televisión: "Kubica va como si fuese... un pepino". Más de un millón de reproducciones en Youtube y miles de réplicas en la misma plataforma la han convertido en una estrella de Internet.

Un tiempo después, Beatriz Pérez Aranda volvió a correr como la pólvora por las redes sociales. En una retransmisión sobre el nuevo trabajo de Jack White titulado 'Blunderbuss' (Traducido literalmente como trabuco), la presentador sonrió al leer en el telepronter la frase "Jack White con su trabuco", consciente de como sonaría esa interpretación.

A nivel nacional o internacional, ya sea a propósito con sin ninguna intención, la televisión en directo puede jugar malas pasadas. Fallos que quedan en envidencia ante millones de espectadores, que se multiplican por culpa de las redes sociales.