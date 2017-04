Lara Álvarez marcha a 'Supervivientes': "Nos vemos en tres meses"

EP/Madrid

y sus protagonistas han comenzado a decir adiós a sus seres más queridos. Este ha sido el caso de, que llegaba al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez en compañía de sus padres y allí protagonizaban una bonita despedida.

Lara, además de cogerse dos biquinis, se ha llevado con ella también una cafetera, aunque ha tenido que dejar su guitarra, que fue un regalo de la edición pasada en la isla. Aquí en España deja a sus padres, a una gran amiga que está muy embarazada, a su hermano -que en esta ocasión no pudo acercarse al aeropuerto-... Y a su nueva ilusión, de la que no ha querido hablar mucho, aunque sí que ha manifestado que está muy feliz. Y dice que no va a estar todo el día confirmando ni desmintiendo todo, aunque entienda el trabajo de sus colegas periodistas.

'Supervivientes' está en marcha y Lara lo sabe cada vez que sube a un avión: "Cada vez que llego al aeropuerto pienso: 'Esto empieza, esto empieza'. Pero no estoy nerviosa sino con inquietud de empezar", nos contaba de lo más alegre en el aeropuerto.



Los concursantes darán mucho juego

La exnovia de Fernando Alonso tiene unas muy buenas vibraciones en cuanto a la nueva edición a la que se enfrenta: "la verdad que muy buenas, no me gusta generar expectativas y prejuzgar pero tal y como se va a enfocar este año la isla, está claro que va a dar mucho juego".

La presentadora del 'reality' de Mediaset en Honduras está encantada con el casting de concursantes de cara al espectáculo que van a dar para el televidente: "Las personalidades son muy diferentes entre ellos y al final creo que va a haber muchas tramas, que es lo que le gusta al espectador".



Se va casi sin biquinis

'Blue Palm', la marca de Lara Álvarez

Y como os contábamos aunque os extrañara, Lara Álvarez ha metido en la maleta tan solo dos biquinis suyos pero nos va a deleitar e impresionar con todos los que tienen previstos que utilice en cada edición, ¿vas a tomar ideas desde casa? "¿Biquinis? Míos dos, luego los que me pongo en el programa son muchísimos y la verdad es que los utilizo porque como no se me puede repetir... La verdad es que cuando vengo a Honduras no me compro biquinis" explicaba mientras tenía tiempo para hacerse fotos con las fans que pasaban por el aeropuerto.Durante estos tres meses que tiene por delante, la reportera y presentadora también nos va a presentar una gran sorpresa: "Me voy ilusionada, muy ilusionada, súper contenta, porque lanzo una nueva marca que se llama 'Blue Palm' que es mía, solo mía y estoy muy ilusionada con este nuevo proyecto que está hecho con el corazón, y llevo muchísimo tiempo... Creo que os va a gustar. Estad atentos".

Y así, de esta manera, Lara deja España para comenzar una nueva aventura en 'Supervivientes'. El sabor agridulce por otra parte de dejar a los suyos es inevitable: "Sí, dices: 'Hasta luego, nos vemos en tres meses', pero es duro a veces"...