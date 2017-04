Los 'trending topic' de la semana

Redacción

El baile senusal de Cristina Rodríguez y el susto de Frank Cuesta con una pitón son algunos momentos que han condimentado la semana y han dado de que hablar. El comienzo de 'Supervivientes' tampoco ha estado extenso de polémica, rodeado de lloros, broncas y amenazas. Te contamos con más detalle los 'trending topic' de esta semana que han dado de que hablar incendiando las redes sociales.

El 'Striptease' de Cristina Rodríguez en 'Cámbiame'

Cristina Rodríguez es una mujer con carácter y sin complejos. Lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Natalia Ferviú y Pelayo Díaz comenzaron a lanzarse 'pullas' y a retarla para ver quién se quitaba una prenda en uno de los últimos programas de 'Cámbiame' donde los tres trabajan de coaches y tras la curiosa presentación de una concursante.

La estilista no lo dudó ni un solo momento y deleitó a los espectadores con un baile sensual mientras se bajaba el vestido para demostrar a todos que ella siempre usa tanga.

Los saltos y broncas en 'Supervivientes 2017'

Alba Carrillo y su madre abrieron el estreno de 'Supervivientes' con una bronca y mucha tensión. Revolcones en el barro y los primeros piques del programa fueron los protagonista de éste primer momento del 'reality' de Telecinco. Paola Caruso supo elegir muy bien a su equipo, tanto que gracias a ello ganó vivir en el cielo junto con Alejandro Carauel, Iván González, Laura Matamoros y Juan Miguel. Leticia Sabater, Jose Luis, Eliad Cohen, Janet Capdevila y Edmundo fueron derechitos al infierno donde, al contrario de los lujos de sus contrincantes, ellos apenas tendrán comida y ninguna comodidad.

Parece ser que todo concursante se la tiene jurada a Paola, incluso Raquel y Bibi le espetaron: "¿Qué hace una italiana en un concurso español?". La italiana ya tubo gresca nada más llegar a la casa donde convivieron todos los concursantes antes de dar el salto a la isla, donde amenazó incluso con marcharse si o tenía una habitación para dormir, lo que enfureció a todos sus compañeros e incluso Alba Carrillo comentó: "Ya sabemos a quién nominar"

Pilar Rubio revive su primer encuentro con Sergio Ramos

Durante la visita de los cantantes Andy y Lucas a 'El Hormiguero', Pablo Motos sorprendió a Pilar Rubio con un vídeo de su primer encuentro con su marido, Sergio Ramos. La colaboradora del programa de Antena 3 trabajaba entonces como reportera en 'Sé lo que hicisteis' y entrevistó al futbolista preguntándole por el nombre de los integrantes del grupo Andy y Lucas.

En el vídeo se ve como Pilar no pudo contenerse y ya entonces intentó ligar con el que ahora es el padre de sus dos hijos. "Como no has venido con novia, si quieres te acompaño yo", le dijo. Las caras de la también modelo reviviendo el momento son todo un poema.

Frank Cuesta atacado por una pitón

"Qué mala hostia tienen algunas!!!!!". Así es como Frank Cuesta ha titulado uno de los últimos vídeos que ha publicado en su canal de Youtube, en el que es atacado por una serpiente pitón. El presentador se acercó demasiado al reptil y este respondió con un buen mordisco.

En el vídeo se puede ver cómo Frank de la Jungla acerca la cámara a la serpiente y esta se lanza a por él. En ese momento se corta la emisión. En la segunda parte del vídeo, Frank muestra las consecuencias del ataque: su mano está ensangrantada por el mordisco que le ha propinado el animal. "Por andar jugando", dice el presentador. "Esto es lo que normalmente pasa cuando le tocas los huevos", añade. Pese a la aparatosidad del corte, todo quedó en un susto.

Mareo de Nathan en 'Masterchef 5'

La quinta edición de 'Masterchef' arrancó el pasado domingo con mareo y polémica incluida. Nathan, uno de los concursantes de la nueva entrega del 'reality' de cocina, sufrió una crisis de ansiedad cuando le comunicaron que continuaba en el concurso. No fue para menos, y es que, vista su actuación y las continuas críticas del jurado, todo hacía indicar que iba a ser expulsado.

Sin embargo, finalmente el que se fue de 'Masterchef' fue Jordi. Nathan se salvó por los pelos y toda la tensión que tenía acumulada le provocó un ataque de ansiedad.

Sin embargo, las redes sociales no se lo creyeron y acusaron al catalán de teatrero y al programa, de tongo porque es yerno del conocido chef Kao Tze Chien.