¿Pablo Motos machista? 'Las Chicas del Cable' responden

EP / Madrid

Este viernes se estrena a nivel mundial la primera producción española para Netflix, Las Chicas del Cable, una serie que narra la historia desde los ojos de 5 mujeres y que desde ya se proclama como feminista. Por eso mismo la visita de las protagonistas a¿Ha sido machista Pablo Motos? Las chicas del cable responden.

Nada más recibir en plató a Blanca Suárez, Ana Polvorosa, Ana Fernández, Nadia de Santiago y Maggie Civantos, las preguntas de Pablo Motos fueron consideradas de machistas.

"Enseguida hablamos de ‘Las Chicas del Cable’, pero tengo que comentar un tema porque si no reviento. Estábamos discutiendo en el pasillo una cosa y os la quiero preguntar, así de sopetón. Es una pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo sobre las chicas, ¿vosotras sabéis bailar reguetón?" anunciaba Pablo Motos sin saber que las redes arderían.

Epresentador insistió en si sus invitadas sabían o no sabían "perrear", centrando la entrevista en este aspecto y olvidando el valor feminista de la serie que intentaba defender Blanca Suárez, mientras Pablo le espetaba: "¿Cuántos pendientes calculas que te caben en la oreja?". Y la cosa no terminaba ahí... aprovechando que la serie se va a emitir a nivel mundial Pablo les preguntaba por el actor de Hollywood con el que les gustaría grabar una "escena de cama". Aunque sin duda la gota que colmo el vaso fue la pregunta que ponía en duda la buena relación de las actrices, asegurando que las mujeres no pueden llevarse bien.

En ese momento el programa se convirtió en ‘trending topic’ y las críticas a Pablo Motos no solo invadieron la red, sino también todos los medios. Ahora ‘Las Chicas del Cable’ rompen su silencio y dan su opinión.

Blanca Suárez

"Estamos ahí para pasarlo bien", defiende Blanca Suárez, asegurando: "creo que hay un exceso de sensibilidad en nuestra sociedad, que no entiendo, parece que hay que tener muchísimo cuidado de cómo se habla y todo se puede sacar de contexto".

Y defendiendo el programa al que es asidua ha declarado: "El Hormiguero es un programa maravilloso, al que vamos a pasarlo bien, para que el espectador se entretenga con nosotros y hay otras plataformas para dar una entrevista integra de este proyecto mucho más serios". Además la actriz ha reconocido que hablaron de la serie y de Netflix, pero reconoce que también es importante "hablar de tonterías, como hace con sus amigas todos los días".

Ana Fernández y Ana Polvorosa

El dúo de las Ana, Fernández y Polvorosa, han preferido no posicionarse el respecto, aunque confiesan que les ha llegado la polémica prefieren estar centradas en su trabajo y la promoción de la serie.

Nadia de Santiago y Maggie Civantos

Sin duda la más valiente ha sido Nadia de Santiago, calificando las preguntas de Pablo Motos de "Desafortunadas", aunque la actriz ha querido aclarar que: "es algo que creo que he oído mil veces y Pablo dijo yo lo he oído, pero podía haber preguntado mil cosas más".

Sin embargo su compañera Maggie Civantos no se ha posicionado ni a favor ni en contra del presentador, asegurando: "Estoy acostumbrada a que me pase eso, como mujer no me pareció nada extraterrestre. Eso mismo lo vivo cuatro veces en el día y me tengo que pelear contra los tópicos. Me parece muy hipócrita que se incendien las redes porque es el día a día de una mujer".

Posicionándose como feminista ha defendido: "las mujeres estamos masacradas, pero nosotras tenemos que dar la vuelta con acciones más que con palabras" y sobre las declaraciones de Pablo ha confesado su postura: "Se le está criticando cosas que yo me cansó de escuchar en mi día a día, ni le defiendo ni no le defiendo, pero me parece desorbitado lo que está ocurriendo".