Los 5 'trending topic' de la televisión

Amaia Díez

Una reportera deviaja ay, ante las situaciones dea las que se ve sometida por varios jóvenes, decide sacar su teléfono móvil y grabarlo todo. En el vídeo se puede apreciar como la agarran de la cintura e, incluso, intentan besarla.

La periodista presencia una conversación de un grupo de chicos que afirma que las mujeres que acuden a las fiestas de San Fermín con escote y pantalones cortos parece que "van buscando eso". La periodista decide recoger el testimonio de varias chicas que cuentan las intimidaciones sufridas durante los Sanfermines.

La confesión sexual de Edmundo Arrocet en 'All You Need Is Love'

El novio de Mª Teresa Campos acudía el pasado lunes al programa de Risto Mejide. El presentador preguntaba sobre a Bigote sobre su relación con la conocida presentadora. Este revelaba algún que otro aspecto sexual del amor que ambos están viviendo.

Taxistas piratas de Ibiza contra un cámara de Cuatro

El vídeo que Victoria grababa en los Sanfermines para denunciar el acoso al que se vió sometida por parte de un grupo de jóvenes no es la única agresión que tiene como protagonista a un periodista. El pasado lunes, 'En el punto de mira' se trasladaba a Ibiza para denunciar el negocio de los taxistas piratas de Ibiza. La líder de los taxis piratas arremetía de forma agresiva contra el cámara del programa.

Risto Mejide expulsa a un invitado a su programa por "jeta"

El publicista vuelve a hacer honor a su faceta más dura que le hizo famoso en 'Operación Triunfo'. El chico acudía al programa para recuperar a su chica. El presentador le pidió seriedad. Ante el tono burlesco del jóven, Risto le echaba del plató.

Kit Harington parodia a 'Juego de Tronos'

El actor que da vida a Jon Snow visita 'Jimmy Kimmel Live!' antes del estreno de la 7ª temporada y parodia a los principales personajes de 'Juego de Tronos' en un supuesto casting que despierta las risas y aplausos del público.