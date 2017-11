Los 5 'trending topic' de la semana

Qué pasa si un vídeo no entra? Qué putada! Piqueras grande! Gracias @Japerona @alvaromenlon pic.twitter.com/f7DStYInB1

V.S.M.

La semana informativa ha seguido estando marcada por la situación en Cataluña. La intensidad de la actualidad deja paso a diversas polémicas y entretenidos pasadizos en los diferentes

El desliz de Pedro Piqueras en pleno directo

El riguroso directo y el ritmo frenético juegan alguna que otra mala pasada a los periodistas. En esta ocasión, le ha tocado al director de los informativos de Telecinco, Pedro Piqueras.

El periodista daba paso a un vídeo sobre las supuestas intenciones de Putin de desestabilizar Europa a través del conflicto catalán. Pero, en su lugar, los espectadores visualizaron unas imágenes de Rusia.

La confesión de Cristina Pardo

Cristina Pardo ha revelado ahora una anécdota en 'El Hormiguero' respecto a esta disponibilidad de 24 horas a la que se enfrentan los periodistas.

La presentadora relata como en junio de 2012 se encontraba tomando unas copas por el barrio de La Latina en Madrid cuando recibió una llamada para cubrir el rescate de la banca española en directo: "Me había tomado unos gin-tonics, unos cuantos, y entonces me llamaron para que fuera al rescate bancario, a la rueda de prensa del ministro de Economía, y fui". "No entendía mi letra, de hecho, pero lo salvé", bromeó Cristina Pardo en el programa.

Polémica en 'GH'

Después de una serie de comentarios homófobos que los concursantes protagonizaron durante la primera semana y que enfadaron a los fans de 'GH Revolution' en redes sociales, esta vez uno de los concursantes ha vertido una polémica opinión personal sobre las inundaciones que afectan al norte de España.

Jose María expresó sin ningún atisbo de humor que se alegraba "cuando la parte de arriba, donde vive Miguelico (Navarra) o Pilar (Zaragoza), se inunda todo, yo me alegro". El concursante también quiso explicar porque decía eso: "Si sobra agua pásala para abajo, que hay Murcia. Pero no, ellos prefieren que se desborde y, se pierdan sus plantaciones y su ganado".

El concursante no se retractó por sus palabras e, incluso, refrendó lo que estaba diciendo: "¡Y que se jodan! ¡Por no pasar agua!".

Whose Maria se alegra cuando hay inundaciones en el norte y se pierden bienes, aunque no quiere que haya muertos ni nah.#GHDirecto pic.twitter.com/uP2zWoPlGl ? Faran Dulario (@farandulario_) 29 de octubre de 2017

El desmayo de Axel Torres en directo

El periodista deportivo sufrió una indisposición en plena retransmisión en Bein y es que mientras el programa mostraba el resumen del encuentro disputado entre Nápoles y Manchester City se pudo escuchar al presentador decir "tíos, me estoy mareando", tras lo cual se oyó un ruido y se cortó automáticamente la emisión durante unos minutos, tras los que se retomó la señal con Jorge Valdano y José Sanchís.

Expectación por la entrevista de Évole a Maduro en 'Salvados'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cree que Jordi Évole le sometió a un "interrogatorio como los de Guantánamo" durante la entrevista que le concedió al periodista de La Sexta y que será emitida en 'Salvados'.

Maduro ha lanzado duras críticas contra Évole en su programa de televisión.