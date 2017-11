'Masterchef Celebrity': Anabel Alonso, expulsada por no presentar a los jueces su plato

Amaia Díez

ya tiene semifinalistas.se convirtió el martes en ladel reality en una noche desastrosa para la actriz. Comenzó con mal pie y es que, fue la peor de la primera prueba, haciéndose con elDe esta forma, aunque los jueces dieron la posibilidad a Anabel de participar en la prueba de exteriores, esta tendría que enfrentarse sí o sí a la prueba de eliminación.

Tras la expulsión de la actriz vasca, Edu Soto, Saúl Craviotto, Silvia Abril, Patricia Montero y José Corbacho se convirtieron en los semifinalistas de esta edición.

Edu Soto y Saúl Craviotto, semifinalistas de 'Masterchef Celebrity'

Silvia Abril no participó en la prueba de exteriores por encontrarse enferma. Samantha, Jordi y Pepe comunicaron a los concursantes que Silvia iría a la prueba de eliminación si su equipo perdía; de lo contrario, se salvaría. El futuro de Silvia estaba en manos de su equipo.

Saúl y Edu fueron los ganadores de la prueba de exteriores, por lo que, automáticamente, se convirtieron en finalistas. Por el contrario, Patricia Montero, José Corbacho, Silvia Abril y Anabel Alonso tuvieron que enfrentarse en una prueba de eliminación dulce (los concursantes tuvieron que elaborar postres) que terminó con sabor amargo para Anabel.

La actriz tropezó una vez tras otra y todo terminó en tragedia. La pesa se convirtió en el peor enemigo de Anabel. El hecho de que estuviese en libras y no en gramos obligó a la actriz a repetir la masa hasta tres veces.

Cuando parecía que, finalmente, Anabel avanzaba en su postre, esta tuvo que repetir la masa una cuarta vez por estar demasiado líquida. La cara del jurado pronosticaba la mayor de las tragedias para la actriz. "Ni en la peor de mis pesadillas podía pensar que no iba a entregar absolutamente nada", confesó.

Anabel Alonso, despedida entre abrazos y lágrimas

A la hora de presentar los postres, Anabel se acercó al jurado con la pesa en sus manos: "es la culpable de mis desdichas", argumentó la actriz con su gran sentido del humor, pero intentando contener las lágrimas.

Pese a que el veredicto final estaba claro, Pepe y Jordi halagaron la actitud de la actriz: "Has estado luchando como una campeona, has estado hasta el final, es un orgullo para ti y para nosotros. Eres una actriz maravillosa que nos das humor a todos y eso no lo puedes perder jamás".

Entre abrazos, lágrimas de los jueces y compañeros y bonitas palabras de cariño, la actriz abandonó las cocinas de 'Masterchef Celebrity'.

Por su parte, José Corbacho presentó un postre con un raspado. Silvia se atrevió con una babà bastante distinta al original, pero con una parte borracha maravillosa, según el jurado del programa. Y, Patricia Montero, que esta semana ha anunciado en Instagram su boda con el también actor Álex Adróver, entregó un coulant "con mucho mérito".

La próxima semana acudiremos a la semifinal de esta edición. Comienzan las apuestas. ¿Quién se convertirá en el próximo ganador de 'Masterchef Celebrity'?