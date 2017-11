Monedero se enzarza con Mamen Mendizábal: "Sea seria, Mamen"

C.D

protagonizaron este lunes una tensa entrevista en el el programa de La Sexta. Al cofundador de Podemos no le gustó que le compararan con la "corrupción del PP" y terminó plantando a la periodista.

Monedero compareció ayer en el Senado en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos. Allí confesó que no le constaba que el programa 'La Tuerka', que presenta Pablo Iglesias, se financiara en B. "A mi no me consta", fueron sus palabras exactas.

Esta frase hizo saltar la chispa en la entrevista de 'Mas vale tarde', que hasta ese momento transcurría con normalidad. Y es que Mamen Mendizábal dio paso a unas imágenes, que no estaban previstas para ese momento, en las que aparecía Esperanza Aguirre asegurando que a ella no le constaba la financiación irregular del PP de Madrid.

"Le ha salido una frase del PP", le dijo la periodista a Monedero, quien visiblemente enfadado le pidio seriedad: "Mamen, sed serios, sed serios". "¿Me quieres decir que porque hay una frase sintácticamente igual que la de Esperanza Aguirre tiene algo que ver lo que te estoy diciendo con lo que ha dicho ella? Hay que ser serios, Mamen", dijo el politólogo.

"Para nada, solo decimos que las excusas de los políticos se parecen al margen del partido al que pertenezcan", se excusó Mendizábal. Pero el enfado de Monedero iba 'in crescendo': "Quiero que seas seria, no estás siendo seria en la medida en que estás planteando un paralelismo con la señora Esperanza Aguirre, que está rodeada de corruptos que están en la cárcel. Te pido, por favor, que seamos honestos con estas comparaciones, porque no es serio".

Monedero le recordó a Mamen que "14 jueces han dicho que no hay financiación ilegal. ¿Por qué sacáis declaraciones sobre ello de un político que no presenta pruebas ni nada? No es bueno, así colaboras al circo de esta mañana". "No y no en absoluto", le contestó la presentadora, que poco después sacaba a relucir a Eduardo Inda. "Si me vas a poner a Inda cortamos porque no me junto con señores que han sido acusados de delitos considerados maltrato", apuntó Monedero, al tiempo que anunciaba que se iba. "Lo dejamos Mamen, lo dejamos".

Sin embargo, la periodista continúo y ante la insistencia de Monedero de que le preguntara por cosas serias le soltó: "¿Quiere que le pregunte por Maduro?". Esto colmó la paciencia del cofundador de Podemos, que terminó abandonando la entrevista "porque me tengo que ir a grabar otra cosa".