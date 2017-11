Inés Arrimadas y Miquel Iceta muestran su lado más íntimo en 'Mi casa es la tuya'

Amaia Díez

se desplazó hasta Barcelona para entrevistar a, líder de Ciudadanos en Cataluña, y a, líder del PSC. Los dos políticos forman parte de la candente actualidad política por su papel en el 'procés' catalán y su candidatura de cara a las

El lado más personal de Inés Arrimadas

Bertín entrevistó a los dos candidatos por turnos separados en un piso franco de Barcelona. La primera protagonista del programa fue Inés Arrimadas. La candidata de Ciudadanos protagonizó una charla agradable en la que hemos podido conocer su lado más personal.

Inés confesó a Bertín su pasión por el fútbol y, en concreto, por el entrenador Pep Guardiola. Pero, cuando el presentador le preguntó por la ideología de este, la presentadora fue contundente en su respuesta: "No lo he conocido en persona, pero me voy a quedar con su etapa de futbolista y de entrenador que nos ha hecho disfrutar mucho".

Otro de los aspectos más personales el carácter de la candidata es su grado de exigencia y perfeccionismo en todo lo que hace, como bien afirmó el líder de Ciudadanos, que comió con Bertín e Inés durante la entrevista: "Es imposible ser más perfeccionista que Inés", expresó. "Tampoco es tan difícil ser más organizado que Albert", contestó Inés aludiendo al carácter caótico y desorganizado de su compañero de partido.

Esposa de un ex diputado de Convergencia

También participó en la entrevista, por videoconferencia, el marido de la candidata de Ciudadanos por Cataluña, Xavier Cimas; con el que Inés contrajo matrimonio en julio de este mismo año.

La candidata confesó a Bertín que le gusta conversar con gente que no comparte sus opiniones. Muestra de ello es su marido, ex diputado de Convergencia de Catalunya. Xavier elogió a su esposa y afirmó que le prestará su voto en estas elecciones: "La conozco desde hace 4 años y la evolución que ha tenido la veo espectacular. Es capaz de asumir el reto de la presidencia de la Generalitat. La situación pide a gente decidida y preparada", expresó con firmeza.

"Me gustaría ser presidente de todos los catalanes, también de los independentistas"

En cuanto a política, la candidata afirmó que la gustaría ser presidente "de todos los catalanes, también de los independentistas". Así, respecto a los últimos acontecimientos en Cataluña, también se mostró contundente: "Cataluña no será independiente. No lo ven factible ni los independentistas", expresó con firmeza.

Bertín también preguntó a Inés Arrimadas por el machismo en la política, a lo que Inés respondió con contundencia: "A todas las políticas se nos evalúa por el físico o por la vestimenta". "De mi dicen muchas cosas, pero las que más me tocan la fibra son las que yo veo que son claramente machismo", afirmó.

Miquel Iceta, su faceta más divertida

Tras comer con Inés Arrimadas y Albert Rivera, Bertín compartió una velada agradable y divertida con el líder del PSC. Miquel Iceta no escondió se mostró sincero y sin complejos durante la entrevista con Bertín: "Soy un hombre bajito, gordito, calvito y gay? No me pensaba candidato nunca", afirmó.

El segundo invitado de la noche también habló sobre su pasión por el baile: "La primera vez no fue premeditado. Pedro Sánchez se pensó que me había vuelto loco. Muchos compañeros me criticaron, pero luego se animaron todos", afirmó el socialista.

La muerte de Carme Chacón

Pero, el tono de la entrevista cambió cuando Bertín preguntó al invitado por la muerte de su compañera de partido Carme Chacón: "Se quedó embarazada contra el consejo de los médicos. No quiso renunciar nada en su vida, La perdimos y fue un golpe muy fuerte", expresó Iceta visiblemente emocionado.

En opinión de Iceta, en Cataluña "el debate político es algo pseudoreligioso". Así, bromeó con las promesas de los independentistas: "Son capaces de prometer hasta que yo fuera más alto", afirmó el líder del PSC.