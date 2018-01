Los trending topic de la semana

V.S.M.

Una semana más repasamos la actualidad informativa, a través de la televisión. En esta ocasión, lo acontecido en la Academia de '' ha captado la atención de los espectadores en los últimos días.

El parón navideño hace que otros espacios estén de vacaciones y que la actualidad baile otros compases.

Discurso feminista de Jessica Chastain en 'El Hormiguero'

La actriz está acostumbrada a las preguntas de Pablo Motos y sabe cómo responder al presentador. En esta ocasión, la entrevista versó sobre la desigualdad de género. En un momento de la misma, Pablo Motos lanzó esta pregunta a Chastain, "¿qué tiene que pasar para que los hombres y las mujeres dejemos de desafiarnos como si fuésemos rivales?". Ante esta cuestión, Jessica Chastain no lo dudó dos veces y espetó a Pablo Motos que hombres y mujeres "¡No somos rivales!".

Jessica Chastain aprovechó esta cuestión para ahondar en su discurso por la igualdad de género. "Lo que tendría que ocurrir es que haya más mujeres en puestos de liderazgo. Eso ayudaría mucho. Todos los hombres que conozco apoyan que las mujeres tengan una profesión, saquen adelante a sus familias y se ganen la vida. Así que no creo que nos quede tanto".

'Els Segadors' en 'Operación Triunfo'

Alfred y Nerea, concursantes catalanes de la actual edición de 'Operación Triunfo', entonaron 'Els Segadors' ante sus compañeros en la Academia. Las imágenes, que se pudieron ver gracias al canal 24 horas del que dispone el reality, corrieron como la pólvora en las redes sociales.

La reflexión de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche es consciente del revuelo que causó su vestido de las Campanadas. No obstante, la joven ha querido recalcar que lo importante no era su vestido sino las palabras que dedicó frente a la cámara donde pedía un 2018 con tolerancia cero al maltrato y a la violencia contra la mujer: "También de corazón voy a pedirle al 2018 algo que no es típico en las Campanadas. Me gustaría que este año fuera el de la tolerancia cero, el del fin de las violaciones. Quede claro que no es no y que nos queremos vivas. Que se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo porque no solo duelen los golpes, valemos muchísimo y no merecemos esto".





El bigote de Alfred

Mónica Naranjo no deja indiferente con sus comentarios en 'Operación Triunfo', ya sean para bien o para mal.La miembro del jurado se convirtió este martes en protagonista por sus comentarios sobre el nuevo bigote que luce Alfred. ¿Cómo teniendo esa cara tan bonita te dejas ese mostachito?, le espetó Naranjo. No obstante, el momento estelar llegó cuando se dirigió a Amaia y le preguntó, ¿qué te parece?, ¿te pincha?. La joven, totalmente ruborizada, murmuró totalmente avergonzada que le hacía "cosquillitas".

Actuación estelar de Amaia

Amaia interpretó el tema 'Shake It Out', de Florence + The Machine, en la 9ª gala de Operación Triunfo. La joven navarra firmó una vez más una actuación de lujo demostrando que es apta para cantar en cualquier registro. Su voz rugió sobre el escenario y no dejó indiferente a nadie.