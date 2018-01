Los trending topic de la semana

V.S.M.

Una semana más la televisión nos ha dejado momentos que han dado mucho que hablar. Algunos han sido de lo más divertidos, mientras otros han venido acompañados de la polémica o la tensión.

Entre todas estos instantes televisivos, hemos seleccionado los que más movimiento han creado en las redes sociales.

Prueba de infidelidad en '¡Anda ya!'

Un reportero del programa radiofónico de los 40 Principales 'Anda ya!' salió a la calle a realizar una peculiar "prueba de infidelidad". El joven paraba a la gente para preguntarle lo que consideraban "microinfidelidades" en las redes sociales. La grabación transcurría sin problemas, hasta que llegó la tensión.

Finalistas 'OT'

'Operación Triunfo' llega a su recta final y tras la undécima gala hemos conocido a los finalistas del programa.

Amaia, Miriam y Alfred fueron los más votados por el jurado del concurso. Aitana, por su parte, se coló entre los finalistas al ser la elegida de los profesores de la Academia.

A ellos, les acompañarán Ana Guerra o Agoney. Estos últimos, son los nuevos nominados y vivirán una semana determinante.

Polémica entrevista de Pablo Motos

Lydia Valentín se sentaba este martes por primera vez como invitada de 'El Hormiguero'. La deportista española, campeona del mundo, medallista olímpica y tres veces campeona de Europa de halterofilia acaba de recibir su medalla de los Juegos Olímpicos de Pekín, tras las suspensiones por dopaje de sus rivales.Con una deportista de este nivel en el plató Pablo Motos no pudo evitar preguntarle por su vida amorosa. Eso sí, la deportista zanjó elegante el tema y dejó al presentador con la palabra en la boca. Un hecho que no pasaron por alto los internautas, quienes criticaron al presentador por darle la vuelta a la entrevista. Las principales críticas tildan la entrevista de Motos de machista, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Penélope Cruz, con Ellen DeGeneres

Penélope Cruz acudió este martes a The Ellen Shows, el mítico programa estadounidense presentado por Ellen DeGeneres y no dudó en impartir clases de español a los espectadores. Durante la conversación, Penélope Cruz intentó que la presentadora del show repitiese algunas frases en castellano. "Me tienes hasta el moño" algo así como "me tienes harta" y "me cago en la leche" que es similar a "maldita sea", fueron las frases elegidas por la intérprete para dar clases de español en directo.

La peculiar imitación de Alejandro Sanz en 'Got Talent'

Sumbao llegó a 'Got Talent' para darlo todo sobre el escenario. El joven se puso ante el micrófono para poner voz al tema 'Cuando nadie me ve', de Alejandro Sanz. Su interpretación dejó al jurado del programa con la boca abierta y no por su acierto, sino por lo que desafinó. Ante las reacciones por la puesta en escena de Sumbao en 'Got Talent', el propio Alejandro Sanz utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su opinión.