Ana Julia Quezada, en una carta a Ana Rosa: "La muerte de Gabriel fue un accidente"

V.S.M. Ana Rosa se ha convertido la mañana de este jueves en protagonista por un contenido exclusivo que ha publicado en su programa. Se trata de una carta escrita por Ana Julia Quezada de su puño y letra.

VÍDEO | Ana Julia escribe una carta a Ana Rosa desde la cárcel hablando de la muerte de Gabriel #CartaAnaJuliaAR https://t.co/5u1Zkq9dTt pic.twitter.com/pmede7pYzu — Telecinco (@telecincoes) 12 de abril de 2018

La asesina del pequeño Gabriel responde así a una misiva previa enviada por El programa de Ana Rosa, en la que le preguntaban por qué cometió el crimen, si estaba arrepentida y cómo aguantó los 12 días de la búsqueda mintiendo ante la familia del menor y toda España.

Tal y como han mostrado desde El programa de Ana Rosa, Ana Julia se explaya en 58 líneas, distribuidas en dos folios. En sus palabras se puede leer que ella sigue insistiendo en que se trató de "un accidente". Una opinión que contrasta con el auto del juez en el que se habla de premeditación, ya que la acusada había cavado previamente la fosa en la que después enterró el cuerpo de Gabriel.

Ana Julia, además, aprovecha la carta enviada a Ana Rosa para pedir perdón al padre del niño, del que aún se confiesa enamorada: "quité a la persona que amo lo más grande que uno puede tener, un hijo".

Respecto a la farsa que protagonizó durante las dos semanas en las que se prolongó la búsqueda del menor, Ana Julia explica que "me asusté, me bloqueé y la bola se fue haciendo cada vez más grande".

Estas palabras se convierten en las primeras declaraciones de Ana Julia Quezada, desde que fue detenida por la Guardia Civil cuando transportaba en su maletero el cadáver del pequeño Gabriel. De esta manera, la acusada por el crimen ha elegido El programa de Ana Rosa para hacer pública su primera versión de los hechos.

Este es el contenido íntegro de la carta:

"Hola, Ana Rosa

Gracias por escribirme por preocuparte por mí. ¿Que cómo estoy?

¡Pues te puede imaginar, nada bien! Ante todo pedir perdón a toda la familia de Gabriel y a todas las personas que he hecho daño. No puedo hablar mucho por el secreto de sumario. Lo primero estoy impactada de saber todas las mentiras que se han dicho de mí. ¿Mi versión de los hechos? Fue un accidente y siempre lo diré porque es la verdad. Me asusté mucho y el miedo te bloquea y eso me pasa a mí. No fui lo suficientemente fuerte para decirle a mi pareja ni a nadie lo que había pasado y poco a poco me fui metiendo en una bola cada vez más grande. Sé que no tengo excusa por el accidente. Quité a la persona que amo lo más grande que uno puede tener: un hijo.

Ángel Patricia a todos perdón, sé que pasaré el resto de mi vida aquí pero esto es en lo que menos pienso. Tengo una hija y le he hecho mucho daño. Espero que ella algún día me pueda perdonar. También creo que cometas el delito que cometas nos tienen que tratar como personas. A mí me han tratado muy mal ciertas personas en el calabozo y en más sitios. Por eso cuando llegué a prisión me pareció el cielo, os podéis hacer una idea. Incluso fueron a ver a mi familia a República Dominicana y mi pobre madre sufre del corazón. ¡Y eso no está bien! Tengo mucho que contar y en cuanto pueda lo contaré. ¿Y os digo por qué? Porque lo que está escrito se lee, os seguiré escribiendo en cuanto pueda.

Un saludo y gracias.

Ana Julia Quezada Cruz"