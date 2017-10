Las 10 series que no te puedes perder este octubre

V.S.M.

El mes de octubre vienen cargado de ficción en la pequeña pantalla. Hay unque han elegido este mes para lanzar sus nuevas temporadas. Por otro lado, otras producciones aprovecharán las próximas semanas para estrenar sus nuevas apuestas.

Desde títulos de lo más clásicos como 'The Walking Dead', que ya tiene lista su octava temporada, hasta interesantes estrenos como ´Seal Team´.

'Seal Team'

Este miércoles 4 de octubre es la fecha elegida para el estreno de esta serie. La trama de la misma gira en torno a los ´navy seal´, un grupo de élite de acción militar. Las historias profesionales y personales de sus personajes esperan enganchar a la audiencia de FOX.

'This is us'

La segunda temporada de esta exitosa serie estará en antena el próximo 5 de octubre. Las historias, que mezclan el drama y la comedia, contarán en esta edición con un nuevo personaje encarnado por Sylvester Stallone.

´Madam Secretary´

Tea Leoni sigue siendo el rostro principal de esta serie, que ya está en su cuarta temporada. Las historias de la secretaria de Estado seguirán marcadas por la dificultad de separar sus responsabilidades profesionales y personales.

´Supergirl´

Los capítulos de la tercera temporada de esta serie llegarán a las pantallas de HBO España el próximo 10 de octubre. Melissa Benoist seguirá interpretando a la heroína, que se muestra cansada de sus poderes como Kara Danvers.

´Jane the Virgin´

Movistar apuesta una vez más por las historias protagonizadas por Jane. La tercera temporada de la serie regresa el 14 de Octubre, con las historias de amor como trama principal.

'Berlin Station'

Los nuevos capítulos de esta serie alemana regresan a HBO el 16 de octubre. Las historias de espionaje, ambientadas en la actual CIA en Berlín, ya tienen lista su segunda temporada.

'The Walking Dead'

Fox vuelve a apostar por los zombis de ´The Walking Dead´. En la que será ya su octava temporada, las diferentes facciones siguen preparando la gran guerra.

'Suburra'

Estamos ante la primera serie italiana que se estrena en Netflix. La mafia será el hilo conductor de esta serie.

'Scandal'

La séptima temporada de este drama político será la última de la misma. De ahí la expectación que ha creado su regreso el próximo viernes 6 de octubre.

'NCIS: Los Ángeles'

La novena temporada de este clásico de las series de televisión vuelve el 10 de octubre a Fox. Las tramas de acción y asesinatos siguen arrastrando a la audiencia.