Las doce series más esperadas de este año 2018

José Antonio Martínez Perallón

. Los estrenos de series más esperados de este 2018 se van a concentrar en los primeros meses y algunos llegan incluso en plenas vacaciones navideñas. Entre las propuestas televisivas de este año tenemos proyectos de nueva creación y segundas temporadas de series que triunfaron en su momento y regresan con nuevos episodios.que pasa un largo invierno de paréntesis mientras se ruedan los capítulos finales y no volverá hasta el 2019. Ciencia ficción, westerns, policíaco, género histórico, distopías y hasta superhéroes son algunos de los géneros que veremos entre las propuestas más destacadas del año.

El Puente

Uno de los thrillers nórdicos de mayor éxito llega a su final tras su cuarta temporada. Tras haber llevado al límite al personaje de Saga Norén, los guionistas de la cuarta temporada preparan su caso final con el misterio de la desaparición de la protagonista. La serie ha tenido dos remakes, uno en Estados Unidos (The Bridge) y el otro una coproducción franco-británica (El Túnel). Sin embargo, la mejor de todas es la original y es la que más ha aguantado en pantalla. La serie ofrece truculentas investigaciones de asesinos en serie con motivaciones aparentemente políticas y que obligan a colaborar a las policías de Suecia y Dinamarca al afectar los crímenes a los dos países. Las pesquisas de los detectives de los dos países sirven para mostrar las diferencias culturales entre ambos, algo que acentúa el especial carácter de Saga a causa de su síndrome de Asperger.

Expediente X

Vuelven Mulder y Scully, aunque parece que lo harán para marcharse y dar paso a una nueva pareja protagonista para investigar fenómenos paranormales y encuentros extraterrestres. La décima temporada estrenada hace dos años se quedó corta con sólo seis episodios tras la larga ausencia de la serie de la pequeña pantalla. Ahora queda claro que todo era un intento de volver a resucitar la serie para regresar a la televisión. Los nuevos episodios llegan en enero, con una temporada más larga que la anterior. Todo apunta a que Gillian Anderson y David Duchovny se despedirán de los personajes que inmortalizaron en la televisión y es que uno de los principales problemas para el retorno de Expediente X era la apretada agenda de sus protagonistas. Sobre todo de Gillian Anderson que siempre aporta gran calidad a todos los proyectos donde interviene.

La Peste

Ficción española de calidad con la que Movistar trata de codearse con Netflix y con HBO a la hora de producir títulos nacionales. Para ello se han encomendado a profesionales del talento de Rafael Cobos y Alberto Rodríguez, responsables en la gran pantalla de títulos como La Isla Mínima y El Hombre de las Mil Caras. La serie nos traslada a la Sevilla del siglo XVI, puerta en aquella época de España hacia América y asolada por epidemias de peste. La temporada estará al completo para sus abonados a partir del 12 de enero. Un hereje condenado por la Inquisión Española se ve obligado por el Santo Oficio a investigar una oleada de asesinatos en la ciudad. La serie, de seis episodios, ha contado con un presupuesto de diez millones de euros y aspira a hacer historia en la ficción televisiva española.

Jessica Jones

Esta detective con superpoderes malhablada, problemas con la bebida y traumas derivados de los abusos sexuales que sufrió se convirtió en una de las mejores series de Netflix que adaptaban cómics de Marvel. El éxito del personaje encarnado por Kristen Ritter supuso la renovación para una segunda temporada, aunque sus creadores se lo tomaron con calma para rodarla, ya que el proyecto no comenzaría a andar hasta que se estrenara The Defenders. La segunda temporada se estrenará en marzo y parece que tendremos de vuelta David Tenant repitiendo como Killgrave. No parece una resurrección al uso, sino más bien un recurso que ya hemos visto en otras series (Dexter, The Leftovers) como es el mostrar a personajes teniendo conversaciones imaginarias con otros ya fallecidos. Melissa Rosemberg explica que los abusos sexuales que sufrió Jessica y sus secuelas psicológicas adquirirán otra dimensión tras los casos de acoso que han sacudido Hollywood las últimas semanas.

El asesinato de Gianni Versace

Ryan Murphy parece estar en racha y sus últimos trabajos (Feud, las dos últimas temporadas American Horror Story y la primera de American Crime Story con el caso de O. J. Simpson) han sido algunas de las mejores series de los dos últimos años. Por este motivo, hay interés en la segunda temporada de American Crime Story que recrea el asesinato del modisto Gianni Versace. En el papel de la hermana, Donnatella Versace, tenemos a una rubísima Penélope Cruz. El trailer nos lleva a los terrenos del exceso donde Murphy habitualmente se mueve a sus anchas. Esta temporada tenía que haber sido la tercera de la serie, pero los problemas en el rodaje de la segunda (dedicada al huracán Katrina) han causado continuos retrasos por los vendavales del último año en Estados Unidos.

The Handmaid's Tale

Una de las grandes sorpresas de la temporada ha sido la adaptación que hizo Hulu de la novela de Margaret Atwood, gracias sobre todo a la interpretación del personaje de Offred a cargo de Elisabeth Moss. El universo de pesadilla que creó Atwood se amplía en una segunda temporada, ya que en la primera se contaba el libro en su totalidad. En los nuevos episodios, la historia entrará en terreno inexplorado y continuará más allá de lo que se nos contó en la novela y es posible hasta que conozcamos otras ciudades o cómo está organizada la resistencia en la clandestinidad.

Castle Rock

Todo aquel conozca algo de la obra de Stephen King sabe que siempre hay una conexión entre todos sus libros. Castle Rock es el pueblo imaginario en el que se desarrollan algunos de ellos, como La Zona Muerta, Cujo o El Cuerpo. La idea es hacer una serie que recree el universo de King y en el que conviven algunos de los personajes de sus novelas más conocidas. El productor es J. J. Abrams, que ya llevó a la televisión como productor la novela 11.22.63 y que durante un tiempo acarició la posibilidad de adaptar para la pequeña pantalla la saga de La Torre Oscura.

The Terror

Serie de diez episodios para AMC producida por Ridley Scott que cuenta la historia de los miembros de una expedición al ártico que en el año 1847 quedaron atrapados en el hielo. A las inclemencias metereológicas, las epidemias y la escasez de recursos, se une el hecho de que hay una voraz criatura dando caza a los miembros de la tripulación cada vez que tiene ocasión. Jared Harris, Ciaran Hinds, Paul Ready, Adam Nagaitis y Tobias Menzies encabezan el reparto de este título que nos habla de la lucha del hombre contra la naturaleza.

La balada de Buster Scruggs

Tras Godless, el western vuelve a Netflix de la mano de los hermanos Coen, que finalmente se pasan a la series de televisión. La temporada constará de seis episodios ambientados en el Salvaje Oeste y en cada uno de ellos se contará una historia con personajes distintos, a modo de antología. El hilo conductor será un vaquero cantante, narrador de las historias que se nos cuenten y protagonista del piloto. Inicialmente la HBO iba ser la productora del proyecto, pero los cineastas no llegaron a cerrar un acuerdo con la plataforma. La competencia no tardó en interesarse por la idea y anunciarla a bombo y platillo. El western no es género ajeno a los Coen, ya que entre su filmografía está la nueva versión de Valor de Ley en 2010 por la que optaron a diez Oscars.

The Romanoffsz

Serie apadrinada para Amazon por el creador de Mad Men, Mathew Weiner, y que contará en el reparto con dos de sus protagonistas, Christina Hendricks y John Slattery. También pertenece al género de la antología y está ambientada en la actualidad. Tendrá ocho episodios en cada uno de los cuales se contará la historia de alguien que cree ser descendiente de la familia real rusa. La serie se inspira en la leyenda de Anastasia, la única miembro de la familia de los zares que durante décadas se pensó que sobrevivió y que creció en otro país con una nueva identidad.

Altered Carbon

Ciencia ficción futurista cyberpunk made in Netflix con muchos ecos de Blade Runner, en la que se nos contará una historia ambientada en el futuro, dentro de 300 años. En ella se juega con la idea de que el hombre es capaz de transferir la conciencia de su cuerpo al interior de máquinas, con lo que, en cierto modo, ha logrado la inmortalidad. La historia arranca cuando un multimillonario quiere investigar quiénes fueron los responsables de su asesinato y despierta por error a un guerrero que se oponía a ese modo de vida.

Westworld

Este año no tenemos Juego de Tronos pero una de las que aspiraban a ser sus sucesoras en HBO ocupará el hueco que deja en su parrilla. La segunda temporada de Westworld llegará a la pantalla durante la primavera de 2018, precisamente durante la misma franja que ocupaban otros años los Stark y los Lannister. La acción dará un salto en el tiempo, pero antes nos explicarán qué fue lo que ocurrió tras los turbulentos sucesos del final de la primera temporada. La serie de Jonathan Nolan y Lisa Joy es un remake de la película de Michael Crichton (el autor de la novela de Parque Jurásico) Almas de Metal, en la que los robots de un parque temático empezaban a matar a los turistas. En la primera temporada vimos el parque ambientado en el Oeste, pero falta por saber si en estos nuevos episodios veremos las otras áreas del parque que sí aparecieron en la película como la antigua Roma y la Edad Media.