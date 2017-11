Manuela Velasco denuncia a un grupo de taxistas por agresión física y verbal

La actriz Manuela Velasco ha denunciado en Instagram que ha sidocuando regresaba en un taxi fletado por la productora en la que trabaja. Velasco volvía a su casa cuando varios trabajadores del sector la increparon gravemente y agredieron al vehículo, hechos que ha puesto en conocimiento a través de la red social.

"Un grupo de taxistas me ha agredido física y verbalmente, sin preguntar primero. Concretamente me han dicho, entre otras cosas e insultos: 'Come pollas. Vete a comer a pollas a Antena 3. Pesetera. Ya nos vamos a encargar de que nadie te vea en la tele'", ha resumido.