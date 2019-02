Premios Goya: La emoción de Jesús Vidal y otros grandes momentos de la gala

EP / Madrid Los Premios Goya 2019 dejaron a 'Campeones' como mejor película de la edición. Además, Jesús Vidal se hizo con el Goya a Mejor Actor Revelación por su papel en Campeones. Un galardón que el actor ha querido dedicar a muchas personas, en especial a sus padres y a Javier Fesser, director del filme.

En sus palabras de agradecimiento, Jesús ha dado las gracias a la Academia de cine por el premio, dejando claro que al entregarle este reconocimiento "ustedes han distinguido como Mejor Actor Revelación a un actor con discapacidad. No saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad, ¡qué emoción! ¡Muchísimas gracias!".

Un discurso que ha emocionado a todos los presentes y que ha puesto en pie a muchos. Entre las que hemos podido ver llorando de la emoción estaba la actriz Anna Castillo y sus compañeros de Campeones. ¡Enhorabuena Jesús!

La gala de los Premios Goya volvió a dejar en esta edición de 2019 otras anécdotas y momentos emotivos que protagonizaron los presentadores, las estrellas invitadas, los actores o la figura de quienes en el último año dejaron de formar parte de la familia del cine español.

Efectos especiales

Los humoristas Berto y David Broncano, a la hora de revelar el premio a los mejores efectos especiales, han aparecido suspendidos en el aire sobre el escenario y, desde varios metros de altura, han protagonizado uno de los momentos más hilarantes de la noche.

La sorpresa de Rosalía

Rosalía, la artista de moda, puso voz a la primera actuación musical de la gala y no solo no defraudó, sino que conquistó al público con una sorprendente y emocionante versión de la canción de 'Los Chunguitos' 'Me quedo contigo'. Rosalía cambió radicalmente el tono del tema, que interpretó con un tono casi místico, y el auditorio respondió con una sonora ovación.

El recuerdo de los que nos dejaron

Como cada año, el recuerdo para los miembros de la familia del cine español que nos dejaron en el último año estuvo cargado de emoción. Es esta edición, además, el homenaje se vio realzado por la interpretación al piano de James Rhodes.

El despiste de Amaia

Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017 y representante de España en Eurovisión en 2018, protagonizó el despiste de la gala al entrar a escena cuando la música ya había comenzado para interpretar un tema que debía cantar con Rozalén y Judit Neddermann. A Amaia no le quedó más remedio que confesar el error. No era parte del guión. La música tuvo que recomenzar y la artista entró de nuevo con la naturalidad que le caracteriza.

El 'striptease' de Silvia Abril y Andreu Buenafuente

La dirección de los presentadores, Silvia Abril y Andreu Buenafuente, tuvo sin duda su punto culminante con la gala ya en su tramo final. Abril simuló que el vestido que arrastraba se le había enganchado al entrar al escenario y, al forzar, el atuendo se desprendió completamente, dejando a la actriz solo con una faja bajo los focos. Entonces, en un gesto de solidaridad, Buenafuente, copresentador y marido de Abril, se deshizo también de su ropa para quedarse en calzoncillos. La imagen, sin duda, fue una de las que más se recordarán de esta edición.