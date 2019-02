Carmen Maura: "No me frustra no hablarme con Almodóvar"

EP / Madrid Mucho se ha hablado de la complicada relación entre Pedro Almodóvar y Carmen Maura. Actriz y director fueron el dúo perfecto del siglo pasado en el cine español, sin embargo llevan muchos años sin tener relación y parece que ni si quiera el 30 aniversario de la película 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' ha conseguido solucionar sus rencillas.

Ahora la veterana actriz se sincera en una especial entrevista concedida a la revista Harper's Bazaar, abordando su relación con Pedro y confesando como fueron sus inicios.

"Pedro acaba de decir algo que yo no he dicho jamás y que nunca se lo oí decir: 'Carmen fue la que me descubrió'. Y me encantó, porque realmente fue así", empieza reconociendo la artista, que confiesa: "Cuando Pedro era más joven no tenía ni un duro, hasta le acompañé a un banco y le eché todas las manos que pude. Sabía que iba a ser muy famoso, lo que no me imaginaba nunca es que iba a ser tan rico".

En cuanto a los primeros trabajos con Pedro, Carmen confiesa a la revista: "Me ofreció el papel protagonista de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?. Había que tener dos cojones para darle ese papel a la niña mona de la televisión. Todo el mundo le dijo que se equivocaba. Productores, operador, ayudantes... Todo el mundo estaba en mi contra, decían que nadie podría creer que ahora era una asistenta. Él dijo que yo podría hacer lo que me diera la gana. A la semana, fueron viniendo uno tras otro para pedirme perdón por no haber confiado en mí".

Pero el éxito que supuso Mujeres al borde de un ataque de nervios acabó para siempre con su relación. Después de 30 años la actriz confiesa: "Pedro y yo ya no tenemos relación. Siempre he sentido admiración absoluta y que no nos hablemos ahora no es ninguna frustración ni para él ni para mí, y estamos tan contentos", declara Maura.

"¿Que todo el mundo quiere trabajar con Almodóvar? Pues, ¡adelante!, que yo ya he hecho muchas cosas con él. Sobre todo eso les pasa a las extranjeras, que se creen que una trabaja con Almodóvar, el único director español ganador de un Oscar, y se vuelve directamente graciosa al día siguiente... Y no es eso, ¿eh? Son cosas que pasan y se acaban. De todas maneras ahora ya somos muy diferentes", sentencia Carmen en la especial entrevista de la edición de febrero en la que además aborda su larga trayectoria en nuestras pantallas.