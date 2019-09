El 11 de septiembre, en 11 películas

EP El 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió para siempre. El terrible ataque terrorista contra las Torres Gemelas del World Trade Center, corazón financiero de Estados Unidos, supuso un antes y un después en la historia contemporánea. Un episodio capital que el cine ha abordado desde muchos y muy diversos ángulos.

En la gran pantalla hemos visto el relato de los acontecimientos desde el punto de vista de las víctimas directas, que se recrea en títulos como ‘United 93’ de Paul Greengrass; de sus autores, algo reflejado en ‘La célula de Hamburgo’ de Antonia Bird; de quienes acudieron a su rescate como vemos en ‘World Trade Center’ de Oliver Stone o ‘The Guys: El coraje de todos’ de Jim Simpson.

Las secuelas no solo físicas sino también psicológicas que dejó el ataque, reflejadas en cintas como ‘En algún lugar de la memoria de Mike Binder’ o ‘Tan fuerte, tan cerca’ de Stephen Daldry; o la caza de sus responsables y todo lo que ella implicó, que abordó Kathryn Bigelow en la polémica ‘La noche más oscura’ o Karan Johar en la notable ‘My Name Is Khan’.

Sin olvidar títulos de documentales como ‘Fahrenheit 9/11’ de Michael Moore, ‘The Falling Man’ de Henry Singer, ‘911 in Plane Site’ de William Lewis o ‘Zeitgeist: The Movie’ de Peter Joseph, en el 18 aniversario del fatal suceso, repasamos 11 películas que ofrecen diferentes visiones de los atentados del 11 de septiembre.

Mi nombre es Khan (KARAN JOHAR, 2010)

United 93 (PAUL GREENGRASS, 2006)

La noche más oscura (KATHRYN BIGELOW, 2012)

En algún lugar de la memoria (MIKE BINDER, 2007)

La célula de Hamburgo (ANTONIA BIRD, 2004)

Tan fuerte, tan cerca (STEPHEN DALDRY, 2011)

Camino a Guantánamo (MICHAEL WINTERBOTTOM Y MAT WHITECROSS, 2006)

The guys: el coraje de todos (JIM SIMPSON, 2002)

11'09''01 - 11 de septiembre (VARIOS DIRECTORES, 2002)

World Trade Center (OLIVER STONE, 2006)

Will - Cortometraje (LEE EUSONG, 2012)