'El irlandés': ¿Qué fue de los personajes de la película de Martin Scorsese?

EP / Madrid La nueva película de Martin Scorsese, El irlandés, ya está en Netflix. El filme, considerado ya una obra maestra del género, narra una historia real de conspiración y asesinato ambientada en los Estados Unidos de los años setenta.

Esto implica que los personajes interpretados por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci tienen sus homólogos en la vida real y que vivieron, con mayor o menor fidelidad al filme, los sucesos que se narran en El irlandés.

Por ello, toca hacer un repaso por los diferentes papeles de la película y explicar quienes fueron personajes como Frank Sheeran o Jimmy Hoffa, nombres que aparecieron en las páginas de sucesos de los diarios de finales del siglo pasado.

Frank Sheeran, interpretado por Robert De Niro

Sheeran, apodado El irlandés e interpretado por Robert De Niro, es el protagonista del filme. Habiendo nacido en el seno de una familia humilde de Pensilvania durante los años 20, fue llamado a filas en la Segunda Guerra Mundial. Allí, además de a hablar italiano, aprendió a matar sin remordimientos.

A su regreso a la vida civil, trabajó como camionero, empleo que compaginó con el de sicario para capos de la mafia de la talla de Russell Bufalino y Angelo Bruno.

Sheeran se hizo amigo de Jimmy Hoffa, un líder sindical corrupto. Después de que Hoffa saliera de la cárcel tras saldar su deuda con la sociedad, se planteó volver a aspirar al cargo que había desempeñado en el pasado. Sin embargo, los planes de Hoffa se truncaron cuando desapareció misteriosamente a finales de 1975.

Antes de morir a los 83 años a causa de un cáncer en 2003, Frank Sheeran, padre de cuatro hijos confesó ser el responsable de la desaparición y muerte Jimmy Hoffa. El FBI nunca consiguió comprobar la veracidad de su declaración.

Russell Bufalino, interpretado por Joe Pesci

Más conocido como 'McGee' o 'El viejo', Rosario Alberto Bufalino fue quien encargó a Frank Sheeran el asesinato de Jimmy Hoffa.

Bufalino nació en 1903 en Montedoro, Sicilia. Con tan solo tres años, su familia emigró a Nueva York, donde tan pronto como aprendió lo que era el crimen, comenzó una prolífica carrera delictiva.

A los 25 años, coincidiendo temporalmente con la Ley Seca, Bufalino se hizo amigo de Joseph Barbara, quien más tarde se convertiría en el capo de la familia mafiosa encargada de controlar el noreste de Pensilvania en los 40.

Después de una serie de detenciones que perjudicaron gravemente la integridad de la familia, Barbara dimitió como capo, recayendo el cargo en su número dos, Bufalino.

Durante las décadas siguientes, el siciliano gozó de gran prosperidad al frente de la mafia, cargo que ni siquiera sus constantes entradas y salidas de la cárcel le harían dejar.

Bufalino falleció a los 90 años por causas naturales en 1994. Hasta el último día de su vida fue considerado una amenaza para el FBI.

Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino

James Riddle Jimmy Hoffa, el líder sindical corrupto interpretado por Al Pacino en su primera colaboración con Scorsese, fue el objetivo de Frank Sheeran.

Nacido en 1913 en Indiana, Hoffa fue desde muy joven un activista sindical. Ya en los años 20 se convirtió en un líder sindical de la IBT (Hermandad Internacional de Camioneros). Entre finales de los 50 y comienzos 70, consiguió ascender dentro del sindicato hasta convertirse en su presidente.

De forma paralela a su labor sindical, Hoffa colaboró con el crimen organizado, llegando a ser encarcelado en los 60 y condenado a 13 años de prisión por fraude, soborno y manipulación de jurado.

Hoffa, no llegó a cumplir su condena de forma íntegra. El presidente Nixon lo indultó en 1971 con la condición de que no volviera a desempeñar su cargo dentro del sindicato hasta 1980.

Aunque Hoffa trató de anular esta prohibición infructuosamente, Sheeran recibió el encargo de hacerlo desaparecer un 30 de julio de 1975, a pesar de que no sería dado por muerto hasta el 30 de julio de 1982.

Bill Bufalino, interpretado por Ray Romano

Bufalino, primo de Russel Bufalino, nació en Pensilvania en 1918 en el seno de una familia de mineros. A pesar de que se formó como sacerdote católico, acabó sustituyendo los hábitos por el derecho.

Trabajó como representante de la Brotherhood of Teamsters entre 1941 y 1971. A pesar de su vinculación familiar, siempre reivindicó su honradez llegando a demandar a personajes como Kennedy por insinuar lo contrario.

Tras la desaparición de Jimmy Hoffa, Bufalino aseguró hasta el día de su muerte en 1990 que todo había sido un plan de la CIA para quitarse de en medio al líder sindical. Según él, Hoffa había descubierto una conspiración para asesinar a Fidel Castro que le habría costado la vida.

Anthony Provenzano, interpretado por Stephen Graham

Provenzano era más conocido por sus allegados como 'Tony Pro', una abreviatura de Anthony 'Il Caporegime', forma en que se denomina a uno de los altos cargos dentro de la mafia genovesa.

Provenzano y Hoffa no podían ni verse, hasta tal punto que tras un encontronazo en un aeropuerto, el personaje interpretado por Pacino le rompió al mafioso una botella en la cabeza. El Caporegime, sin entrar al trapo, le dijo cortesmente que le arrancaría el corazón a su nieto.

El genovés era un gran amigo del presidente Nixon. Tanto es así que la primera aparición pública del expresidente tras su 'impeachment' fue jugando al golf con Provenzano.

Su muerte tuvo lugar en 1988 a la edad de 71 años en la cárcel, donde llevaba desde hacía diez años. Acabó entre rejas tras ser condenado por orquestar el asesinato del tesorero de la IBT, Anthony Castellito. Al igual que con Hoffa, el cadáver de este nunca apareció.

Robert F. Kennedy, interpretado por Jack Huston

Hermano del malogrado John F. Jennedy, Robert fue un icono del liberalismo en Estados Unidos y un implacable enemigo de la mafia. Tanto fue así que, mientras ostentó el cargo de Fiscal General, las condenas a mafiosos aumentaron en un 800%.

Fue uno de los responsables de que Jimmy Hoffa fuera a la cárcel, llegando a dedicarle un libro titulado The Enemy Within: The McClellan Committee's Crusade Against Jimmy Hoffa and Corrupt Labor Unions.

En 1968, durante su carrera a la presidencia de Estados Unidos, fue asesinado por un joven palestino en venganza por el apoyo que Kennedy había prestado a Israel el año anterior durante la Guerra de los Seis Días. Robert tenía entonces 42 años. Su muerte tuvo lugar solo cinco años después que su hermano.

Frank Fitzsimmons, interpretado por Gary Basaraba

Fitzsimmons fue el presidente en funciones de la IBT desde 1967 hasta 1971, periodo durante el que Hoffa fue encarcelado y presidente oficial entre 1971 y 1981.

A pesar de su cargo, fue a menudo ridiculizado por sus compañeros de sindicato debido a su carácter indeciso y a su gran sobrepeso. Todo el mundo esperaba que su andadura al frente del IBT fuera un fracaso, sin embargo no fue así, sino que además consiguió mantener su puesto con bastante éxito. Su triunfo hizo que él y Hoffa tuvieran un encontronazo cuando este salió de prisión.

Frank Fitzsimmons murió en 1981, en California, a los 72 años a causa de un cáncer de pulmón.

Chuckie O'Brien, interpretado por Jesse Plemons

O'Brien es uno de los personajes más enigmáticos de El irlandés. Aunque creció como hijo adoptivo de Jimmy Hoffa, la relación entre ambos en el instante de la desaparición del exlíder sindical no estaba en su mejor momento.

Por ello se cree que el personaje interpretado por Jesse Plemons pudo estar implicado en la desaparición de Hoffa, aunque no hay pruebas que lo demuestren.

Chuckie O'Brien inspiró al personaje de 'El Padrino', Tom Hagen, hijo adoptivo de Vito Corleone, quien en el filme de Coppola es interpretado por Robert Duvall.