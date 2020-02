El actor que más veces ha sido asesinado en Hollywood

EP / Madrid Aunque Christopher Lee era un actor muy reconocido, especialmente por haber sido el Conde Drácula de Terence Fisher, el Conde Dooku en la saga 'Star Wars' y Saruman en las trilogías de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit', también era famoso por ser la estrella de Hollywood que más había muerto antes de tiempo en la gran pantalla... hasta ahora. Porque hay alguien que le ha arrebatado el puesto y no, no es Sean Bean, sino Danny Trejo.

El actor de 'Heat' y 'Machete' se ha erigido como el actor que más veces ha sido asesinado en el cine. Según un estudio de Buzz Bingo, que ha recogido datos a través de IMDb y Cinemorgue, han sido 65 las veces en las que un personaje interpretado por Trejo ha muerto por causas ajenas a las naturales (eso cuenta que sea asesinado o tenga un accidente).

Con 65 muertes, supera a las 60 ocasiones que Christopher Lee ha fallecido prematuramente en la gran pantalla. Para aquellos interesados, Lance Herinksen ocupa el tercer puesto, con 51 veces.

Lo curioso es que Sean Bean, popular por haber muerto varias veces en la pantalla, no aparece siquiera entre los nombres del top 10, en los que están Vincent Price (41 muertes), Dennis Hopper (41), Boris Karloff (41), John Hurt (39), Bela Lugosi (36), Tom Sizemore (36) y Eric Roberts (35).

Otro dato de interés es que el sexo influye en las probabilidades de muerte. El 76% de los asesinados en cine eran personajes masculinos, frente a un 24% de personajes femeninos.

En estos últimos, es Shelley Winters la que encabeza la lista de actrices, con un total de 20 fallecimientos prematuros, seguida por Julianne Moore con 17 y Jennifer Jason Leigh con 14. Completan el top 10 Charlotte Rampling (14), Glenn Close (13), Pam Grier (13), Meryl Streep (13), Vanessa Redgrave (13), Sigourney Weaver (12) y Sean Young (12).

El estudio también muestra cuáles son los actores que más probabilidades tienen de morir en pantalla. En el caso de los varones es Kit Harington, que encabeza las posibilidades con un 62,5%, en el de las mujeres es A.J. Cook, con un 50% de posibilidades de perecer.

Eso sí, este estudio no contabiliza las muertes que hayan sucedido en producciones para televisión, lo que provoca que el fallecimiento de Trejo en 'The Flash' no se cuente. El actor interpretó a Breacher, líder del equipo interdimensional para la aplicación de la ley Earth-19, en la serie de The CW.