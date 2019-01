Cómo hacer lentejas al microondas

V.S.M. En los días de frío no hay nada que mejor siente al cuerpo que un buen plato de cuchara. Los platos calientes son ideales para esta época del año y las lentejas son uno de ellos. Se trata de uno de los platos más tradicionales de nuestra cocina. Además, es una fuente de vitaminas y proteínas. En los meses de invierno, las lentejas no suelen faltar en el menú semanal de la mayoría de hogares. Si eres un amante de las lentejas y todavía no has probado a prepararlas en el microondas, aquí tienes una receta que te interesa.

Preparar un plato de lentejas es más sencillo de lo que muchos piensan. Apúntate esta receta para preparar unas ricas lentejas en el microondas.

Ingredientes para las lentejas al microondas

- Lentejas

- Zanahorias

- Pimiento

- Ajo y cebolla

- Aceite y sal

Preparación para las lentejas al microondas

La noche anterior a preparar tus lentejas en el microondas no olvides ponerlas en remojo. De esta manera, conseguirás que se reblandezcan para después facilitar su preparación en el microondas.

Con este paso previo realizado, deberás picar los ingredientes con los que quieras condimentar tus recetas. Nosotros optamos por unas zanahorias, un pimiento verde, ajo y cebolla. Introduce estos ingredientes en el microondas durante 4 minutos. Posteriormente, añade las lentejas y pon el microondas a temperatura máxima durante 10 minutos.