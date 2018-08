Todos los concursantes de 'Gran Hermano VIP 6'

L.T. Telecinco ya ha comenzado a confirmar los nombres de los concursantes que participarán en 'Gran Hermano VIP 6'.

Mónica Hoyos, madre de la hija de Carlos Lozano y el humorista Ángel Garó han sido los primeros. Los dos compartirán convivencia en la casa más famosas de la televisión a partir del 13 de septiembre, día en el que la cadena tiene pensado abrir las puertas de Guadalix de la Sierra.

Pero dese hace días otros nombres suenan fuerte en todas las quinielas. Descubrimos algunos de ellos:

Omar Montes

Es el actual novio de Chabelita. También se rumorea que la propia hija de Isabel Pantoja pueda entrar en la casa por unos 18.000 euros semanales. Su hermano Kiko Rivera ya participó en este mismo concurso sin mucho éxito en 2015 y ella misma formó parte de ‘Supervivientes’ ese mismo año.

Bárbara Rey

Al parecer la vedette lleva semanas negociando su participación en programa presentado por Jorge Javier Vázquez. La actriz ni confirma ni desmiente, aunque asegura que sí le gustaría participar en él. A Telecinco tener a la ‘amiga’ del Rey Emérito dentro de Guadalix le podría costar unos 20.000 euros a la semana.

Chelo García Cortés

Sería un buen fichaje si Bárbara Rey estuviese también dentro de la casa, ya que ambas han confirmado que hace años “compartieron una noche de amor”. La colaboradora de ‘Sálvame’ quiso hace meses participar en ‘Supervivientes’ pero no finalmente no pudo ser, por lo que no extrañaría que estuviese dispuesta a encerrarse en Guadalix.

Miriam Saavedra

Morbo también aportaría la participación de la última exnovia de Carlos Lozano, teniendo en cuenta que la madre de su hija, Mónica Hoyos, está ya confirmada. Ambas han sido protagonistas de varias peleas en los platós de televisión en los últimos meses. La joven peruana podría así poner fin a sus problemas con el visado y se explicaría también su repentina desaparición de ‘Sálvame’, dónde había conseguido hasta sección propia.

Gustavo González

Después de la participación de María Lapiedra en ‘Supervivientes’, ahora podría ser su novio, el periodista Gustavo González, quien esté dispuesto a participar en esta experiencia.

Lydia Lozano

Chelo García Cortés, Gustavo González y Miriam Saavedra no son los únicos colaboradores de ‘Sálvame’ que suenan con fuerza. El de Lydia Lozano lleva temporada tras temporada en las quinielas ¿Será este año en el que por fin se atreva?