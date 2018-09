'GH VIP 6': Oriana abandona la casa

M.C. No ha durado ni dos días. Oriana Marzoli, maleta en ristre, cogió anoche la puerta y se fue de Gran Herman Vip tan solo dos días después de haber entrado.

La extronista y concursante de diversos 'realities' -también se marchó de 'Supervivientes'- no ha podido aguantar ni 48 horas después de su entrada estelar el pasado jueves. Así, este sábado por la noche, Jorge Javier Vázquez conectaba con ella desde 'Sálvame Deluxe' para convencerla de que podía aguantar un poco más.

"Me siento muy agobiada. Siento que no estaba preparada para entrar a otro 'reality'. Llevo mucha carga aún de los anteriores. Me entra como una ansiedad que no sé explicar. Me tengo que ir. Necesito dejar los 'realities'", sentenció la joven.

"Si el jueves no resistes, dices que no aguantas, yo acabo la gala y voy a la casa a buscarte, voy a sacarte de allí", llegó a decirle Jorge Javier en un intento desesperado por que la venezolana se mantuviera en la casa. Pero de nada sirvió.





Oriana dice que no le interesa GH VIP y que no va a poder. Abandono en 3,2,1. Vaya decepción. #GHVIP15s pic.twitter.com/2ZaUnENQAt — Morphine?? (@MorphineGH) 15 de septiembre de 2018

Después de insinuar que si se quedaba hasta el jueves le perdonaran la multa, la chica dijo entre sollozos que "me siento fatal por la productora y por los que han confiado en mi. Sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio. Sé que me merezco que me cierren muchas puertas de la televisión, pero es que no puedo. No quiero ni estar en Madrid, no quiero que nadie me conozca, estoy cansada, agotada psicológicamente".





El super informa que Oriana ha abandonado la casa #GHVIP15S pic.twitter.com/H5qyrJHazB — D r a c a r y s (@gaaalaagar) 15 de septiembre de 2018

En las redes sociales las reacciones, la mayoría críticas, no se han hecho esperar.





Hay que tener poca vergüenza para aprovechar tu ultimátum a #GHVIP15S para pedir que, además, te quiten la penalización por abandonar el reality tras solo 2 días. Oriana es un fraude. Espero que esta sea su última experiencia en Telecinco. #PantoRajada — Tony López (@TonyLopezS) 15 de septiembre de 2018