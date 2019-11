El zasca de Belén Esteban a los políticos al recoger el Premio Iris para 'Sálvame'

L. T. Belén Esteban, junto a su compañero Kiko Hernández, fue este lunes la encargada de recoger el Premio Iris de la Televisión que la crítica ha otorgado este 2019 a 'Sálvame'.

"Como no estamos acostumbrados a que nos den un premio he traído una chuleta", comenzó su discurso 'la princesa del pueblo'. "Darnos un premio a nosotros es un milagro. Es casi más fácil que den un programa en la tele pública a un antivacunas. Han tenido que pasar 11 años, para que la Academia de Televisión nos reconozca. Bueno, y no lo han hecho los académicos. Ha sido la crítica. Bueno, la mitad", prosiguió explicando que el jurado se componía de 13 personas y seis votaron al programa de Telecinco y otros 6 a la serie de TVE 'Cuéntame'.

Belen Esteban es historia de España, sí lo digo #PremiosIris pic.twitter.com/G8meQ898Tg — el comentario (@ElComentarioEs) November 18, 2019

"Faltaba uno. ¿Se iría a tomar café?", se preguntaba Belén, "No lo sé, así que ganamos el igual que se ganan las votaciones en el Congreso, porque los diputados no van", se contestó a sí misma lanzando un monumental 'zasca' a los políticos.